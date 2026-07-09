Про це він розповів у власних соцмережах.
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Що сказали у Словенії?
Політик підсумував свою участь у засіданні Ради НАТО – Україна. Він підтвердив, що його країна незмінно допомагатиме Україні.
Словенія виділить додаткові 50 мільйонів доларів США на ініціативу PURL. Окрім того, Любляна візьме участь у фінансуванні будівництва трьох укриттів для мирного населення.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Україна бореться за свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність. Наше завдання — стояти на її боці та забезпечувати передбачувану, довгострокову та сталу підтримку,
– заявив Кайзер.
Також політик казав про важливість діалогу, дипломатії та залучення у мирний процес багатьох учасників. Глава МЗС додав, що шукає діалог, в якому треба вислухати всі сторони та шукати спільні рішення.
Він наголосив на важливості принципів Статуту ООН. Проте чи готова країна-агресорка дотримуватись міжнародного права, він не зазначав.
Військова допомога Україні
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на майже 900 мільйонів доларів. До нього увійдуть військова техніка, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.
Також Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Україна отримає нову партію ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Водночас він наголосив, що цього все одно буде недостатньо.