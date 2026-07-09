Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

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Что сказали в Словении?

Политик подвел итоги своего участия в заседании Совета НАТО – Украина. Он подтвердил, что его страна будет неизменно помогать Украине.

Словения выделит дополнительные 50 миллионов долларов США на инициативу PURL. Кроме того, Любляна примет участие в финансировании строительства трех укрытий для мирного населения.

Украина борется за свою свободу, суверенитет и территориальную целостность. Наша задача – стоять на ее стороне и обеспечивать предсказуемую, долгосрочную и устойчивую поддержку,

– заявил Кайзер.

Также политик говорил о важности диалога, дипломатии и вовлечения в мирный процесс многих участников. Глава МИД добавил, что стремится к диалогу, в котором необходимо выслушать все стороны и искать совместные решения.

Он подчеркнул важность принципов Устава ООН. Однако готов ли страна-агрессор соблюдать международное право, он не уточнил.

Краткий отчет о моем участии в #NATO2026

На заседании Совета НАТО–Украина я вновь подтвердил неизменную поддержку Словении Украине. Словения выделит дополнительно 50 млн долларов США на инициативу PURL, а также будет софинансировать строительство трех объектов гражданской защиты… pic.twitter.com/iGREZViVFo – Tone Kajzer (@TKajzer) 9 июля 2026

Военная помощь Украине

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму почти 900 миллионов долларов. В него войдут военная техника, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

Также Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина получит новую партию ракет-перехватчиков для систем Patriot. В то же время он подчеркнул, что этого все равно будет недостаточно.