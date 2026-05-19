Мощное оружие, – военный эксперт рассказал о разработке украинских КАБ и на что они способны

В Украине создали первую управляемую авиабомбу. Она прошла тестирование и готова к боевому использованию. Ранее наше государство имело на вооружении КАБы, но они были американского производства (JDAM). Кроме того, в ВСУ были французские AASM, но их Украина получала до 50 единиц в месяц, этого было мало.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, основатель БФ "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что в американских JDAM есть большой минус – эти КАБы разрабатывались довольно давно и по сей день не модернизировались. Как следствие – это оружие сегодня не отражает потребностей на современном поле боя.

В Украине создали КАБ: какие характеристики она имеет?

Новая созданная в Украине КАБ имеет боевую часть весом 250 килограммов. Пока обнародованных деталей об этой разработке мало, но в Минобороны сообщили, что эта авиабомба создана с учетом современных реалий войны.

Надеюсь, что предусмотрено противодействие РЭБ, то есть будет имеющаяся защищенная антенна, которая позволяет в условиях массированного применения средств радиоэлектронной борьбы с этим работать. Возможно, средство будет по типу FPV, когда теоретически такой авиабомбой сможет управлять оператор,

– озвучил Нарожный.

По словам военного эксперта, даже если будет предусмотрен только защищенная связь, это уже сделает это оружие очень мощным.

К сведению! Глава Минобороны Михаил Федоров 18 мая заявил, что в Украине готова первая украинская КАБ, ее создал участник Brave1. Процесс разработки длился 17 месяцев. Отечественная авиабомба, по его словам, имеет уникальную конструкцию и приспособлена к современному фронту. Эта КАБ не является копией иностранных разработок. Минобороны закупило первую экспериментальную партию таких авиабомб. Сейчас летчики отрабатывают боевые сценарии их применения.

Эта КАБ сможет поражать вражеские цели на десятки километров вглубь. Военный эксперт объяснил, что говорится о планирующей авиабомбе. Он добавил, что есть 2 типа КАБов. Например, во французских AASM (HAMMER) установлен реактивный двигатель, поэтому дальность этой бомбы составляет до 200 километров. А вот стандартная КАБ является планирующей.

"Ее сбрасывают с самолета, раскрываются крылья и она планируется на цель. Максимальная дальность, которая может быть, составляет 60 – 70 километров. Этого очень мало. Проблема №1 – по всей линии фронта есть ПВО противника, эти системы имеют ракеты с дальностью 200 километров и более, а также могут базироваться истребители, которые тоже имеют ракеты до 200 километров", – рассказал Нарожный.

При таких условиях украинские летчики движутся на низкой высоте. Приблизившись к линии фронта, они разгоняются вверх и на максимальной высоте сбрасывают КАБ. Такая тактика призвана на то, чтобы находиться в зоне российской ПВО как можно меньший период. По словам военного эксперта, это делается, чтобы обезопасить себя и пилоты ВСУ демонстрируют в этом мастерство.

Куда СОУ будут нацеливать новые КАБы?

В первую очередь, по словам Нарожного, целями для украинских КАБов станут блиндажи противника, опорные пункты взводов и рот, места расположения артиллерии, командные и наблюдательные пункты российской армии.

А также пункты дислокации и накопления врага. Возможно, логистические маршруты: мосты, водные переправы. Но, к сожалению, в глубокий тыл противника этими бомбами мы пока достать не сможем. Однако даже учитывая дальность поражения 60 – 70 километров, это очень мощное оружие,

– убежден Нарожный.

Первый результат есть: какую разработку ожидать дальше?

С самого начала войны и по сей день именно КАБы представляют серьезную угрозу для ВСУ, поэтому украинское войско все это время пыталось усилиться этим видом вооружения, чтобы поражать в ответ. В определенной степени помогли Украине ее партнеры.

Однако, как заметил другой военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, этого мало, поэтому была потребность в отечественных разработках. Он прогнозирует, что в дальнейшем мощность украинской авиабомбы по весу боевой части будет увеличена.

"В прошлом году мы говорили о том, что наша компания совместно с иностранными занимаются разработкой реактивного дрона-перехватчика, который был бы способен уничтожать вражеские реактивные "Шахеды". Тогда же говорилось и о разработке КАБ. Процесс продолжается. Уже есть первичный результат по украинским авиабомбам, поэтому будем ожидать его и по реактивным БпЛА", – озвучил Романенко.

Украина и Европа работают над созданием ракеты, которая сможет добраться до Москвы

Напомним, ранее сообщалось, что нидерландская компания Destinus сообщила о том, что оперативно занимается разработкой ракеты RUTA Block 3, которая должна стать одной из самых мощных в спектре оружия типа RUTA. Производственные мощности планируется предусмотреть в Нидерландах, Германии, Украине.

Украинская сторона будет участвовать в процессе разработки, изготовлении основных комплектующих и операционном тестировании. Эта ракета способна будет поражать на расстояние 2 тысячи километров. Испытания должны состояться в 2027 году.

Новой ракете предшествовало другое оружие линейки RUTA. Так, была разработана при участии украинской программы Brave1 RUTA Block 2. Сейчас эта разработка проходит летные тестирования в Украине, а ее серийный выпуск запланирован на 2026 год.