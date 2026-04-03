"Хочу 10 контрактов по 10 лет": Зеленский рассказал, как Украина экспортирует вооружение

Владимир Зеленский заявил, что Украина строит партнерства со странами по экспорту вооружения на следующие 10 лет. По словам президента, это позволит наполнять государственный бюджет.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщило Общественное.

Как Украина строит партнерства?

Владимир Зеленский объяснил, что благодаря долгосрочным партнерствам и экспорту вооружений Украина будет зарабатывать и наполнять бюджет.

И если не дай Бог война – вы знаете, кому звонить. Потому что подписано government to government, есть договоренность. Все оружие с производств, которые мы построили за рубежом, должно идти в Украину. Мы их открывали там, чтобы здесь все не разрушили,

– объяснил он.

Президент отметил, что стремится заключить не менее 10 контрактов сроком на 10 лет, которые обеспечат миллиардные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины.

В то же время глава государства отметил, что неконтролируемое открытие большого количества несогласованных производств за рубежом может усложнить этот процесс.

Но это тупик для тех, кто так открывает. Все равно государства приходят к государствам за сотрудничеством,

– подытожил Зеленский.

