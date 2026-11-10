Украине представили турецкий комплекс TOLGA для уничтожения "Шахедов": что он может

Украинская делегация во главе с заместителем руководителя Офиса Президента Павлом Палисой посетила Турцию, где ей продемонстрировали антидроновый комплекс TOLGA. Разработка компании MKE предназначена для противодействия массированным атакам беспилотников.

О демонстрации комплекса сообщил Павел Палиса.

Что известно о турецком комплексе TOLGA?

Визит украинской делегации состоялся в рамках работы по укреплению противовоздушной обороны и поиску новых технологий для защиты украинского неба.

TOLGA разработала турецкая компания Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE). Это модульная система ПВО малой дальности, обладающая несколькими уровнями защиты от беспилотников. По информации Defense Express, комплекс может обнаруживать цели на расстоянии до 10 километров, а противодействовать им – на дистанции до 3 километров.

В состав системы входят средства радиоэлектронной борьбы, радар, командный пункт, а также пулеметные и пушечные установки. В частности, предусмотрены:

турели с 12,7-миллиметровыми пулеметами для поражения целей на расстоянии до 300 метров;

установки с 20-миллиметровыми пушками – до 1 километра;

35-миллиметровая зенитная пушка – для работы на расстоянии до 3 километров.

Комплекс может работать в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Производитель также заявляет об использовании специальных противодроновых боеприпасов с программируемым подрывом.

Отдельную морскую версию системы MKE представила на международной выставке Euronaval 2026 в Париже. Она оснащена двумя 20-миллиметровыми автоматическими пушками револьверного типа, которые могут вести огонь как одновременно, так и независимо друг от друга.

По данным производителя, суммарная скорострельность установки достигает 3200 выстрелов в минуту, а эффективная дальность применения специальных осколочных боеприпасов составляет до 1000 метров.

В конце октября морскую версию TOLGA испытали в ходе учений TURNAs-2026 на борту корвета TCG Beykoz. В MKE заявили, что во время тестовых стрельб установка уничтожила заданные воздушные и надводные цели.

Такой комплекс может быть особенно актуален для защиты важных объектов от массированных атак ударных беспилотников. Его многоуровневая структура позволяет сочетать различные средства противодействия в зависимости от расстояния до цели, а пулеметные установки могут выполнять роль последней линии обороны.

В то же время сама демонстрация TOLGA украинской делегации не означает, что Украина уже договорилась о закупке или получении этих комплексов. Официальной информации о соответствующих контрактах пока нет.

Напомним, недавно американская компания B&M Defense испытала в Украине высокоскоростной дрон-перехватчик AA Lancer 7. Беспилотник может развивать скорость до 400 километров в час и предназначен для борьбы с российскими ударными БПЛА.