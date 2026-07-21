Война породила новый вид спорта: в Украине пройдут первые FPV-гонки

1 августа в Украине состоится первый официальный онлайн-турнир по FPV-пилотированию в симуляторе Ukrainian Fight Drone Simulator (UFDS): Starter Edition. К соревнованиям приглашаются как военные, так и гражданские лица, а организаторы хотят превратить такие турниры в новую массовую дисциплину на стыке киберспорта, военной подготовки и технологий.

О проведении турнира"Fight & Flight. Патриотические FPV-гонки" сообщили организаторы – Drone Fight Group и Victory Drones. Партнерами мероприятия выступили Федерация военных пилотов БПЛА Украины, PG Robotics, Bat Drones, "Аратта" и другие украинские miltech-компании и подразделения.

Соревнования пройдут на виртуальном острове Змеиный

Участники турнира будут летать в режиме Multiplayer Racing на специально созданной виртуальной трассе, расположенной на острове Змеиный.

Организаторы отмечают, что к участию допускаются украинцы с базовыми и продвинутыми навыками управления FPV-дронами. Соревноваться могут как военнослужащие, так и гражданские лица.

Таким образом, турнир сочетает спортивный формат с отработкой практических навыков управления беспилотниками.

Как будут проходить гонки

Квалификация продлится с 10:00 до 18:30. В течение этого времени участники смогут неограниченное количество раз проходить трассу, улучшая свой результат.

По итогам квалификации в финал выйдут 16 лучших пилотов.

Финальная часть начнется в 19:00 и будет проходить по олимпийской системе на выбывание. Прямая трансляция запланирована на YouTube-канале Victory Drones. Ведущим станет актер и FPV-энтузиаст Юрий Громовой.

Победители получат дроны

Для участников подготовлены как главные призы, так и специальные номинации и дополнительные розыгрыши.

Среди наград – FPV-дроны, в частности iFlight Chimera7, комплектующие для беспилотников и брендовая продукция украинских производителей.

Регистрация открыта до 18:00 1 августа через специальную онлайн-форму.

Зачем проводят такие турниры

Организаторы заявляют, что главная цель – создать в Украине новую массовую FPV-дисциплину, которая будет сочетать киберспорт, подготовку операторов беспилотников и развитие оборонных технологий.

Первый турнир должен стать началом серии регулярных чемпионатов, которые помогут привлечь новых людей к FPV-пилотированию и подготовке операторов беспилотных систем.

Для Украины это также способ расширить кадровый резерв. Учитывая растущую роль FPV-дронов на поле боя, симуляторы все чаще используются не только как учебный инструмент, но и как площадка для поиска перспективных пилотов. Именно поэтому подобные соревнования постепенно становятся элементом системы подготовки операторов беспилотников, а не просто киберспортивным развлечением.