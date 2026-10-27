В Украине разрабатывают дроны-перехватчики, которые будут запускать с наземных роботов
Украинская компания Ratel Robotics работает над новым способом применения дронов-перехватчиков. Их планируют запускать с наземных роботизированных комплексов, для чего уже разрабатывают специальное оборудование и программное обеспечение.
Об этом рассказал основатель компании Ratel Robotics Тарас Остапчук в интервью Forbes Ukraine.
Как наземные роботы будут запускать дроны-перехватчики?
По его словам, компания Ratel Robotics начинает собирать дроны-перехватчики, которые в будущем можно будет запускать с наземных роботизированных комплексов (НРК). Она уже продемонстрировала возможность запуска ударных FPV-дронов с наземных роботов, а теперь развивает эту технологию для перехвата воздушных целей.
Сначала разработчики планируют создать многороторные беспилотники, а впоследствии перейти к перехватчикам самолетного типа.
Параллельно для них разрабатываются специальные пусковые боксы, которые будут устанавливаться на наземные платформы.
Также компания работает над совместным программным обеспечением, которое обеспечит обмен данными между наземными роботами и воздушными дронами.
По замыслу разработчиков, наземный робот будет доставлять перехватчики на позицию и служить платформой для их запуска. Сами дроны будут использоваться для поражения воздушных целей.
Зачем объединять наземные и воздушные дроны?
По словам Тараса Остапчука, объединение различных роботизированных платформ является одним из перспективных направлений развития беспилотных технологий.
Наземные комплексы и воздушные дроны могут дополнять возможности друг друга, выполняя различные этапы одной задачи.
Объединение наземных и воздушных платформ позволит использовать их возможности для достижения общих целей. По словам Остапчука, такой подход также даст возможность военным выполнять больше задач дистанционно.
В настоящее время компания работает над созданием перехватчиков, пусковых боксов и программного обеспечения.
Напомним, ранее мы писали, что украинские инженеры разработали детектор беспилотников D·Vision SDR, который помогает обнаруживать вражеские аппараты и перехватывать видеосигнал с их камер. Совершенствование дронов-перехватчиков остается ключевой задачей для противодействия массированным российским воздушным атакам.