Украинские силы РЭБ подавляли сигналы дронов на военной базе США: что известно об испытаниях

Украинская компания Phantom Defense приняла участие в испытаниях беспилотников в США, но на этот раз ее задачей было не продемонстрировать собственные дроны, а помешать полетам американских. На военной базе Форт-Карсон в Колорадо украинские средства радиоэлектронной борьбы создавали условия активного противодействия, чтобы проверить, насколько хорошо беспилотники работают в условиях, приближенных к современным

Об участии в испытаниях Gauntlet II в рамках американской программы Drone Dominance сообщила компания Phantom Defense. Украинский производитель стал одним из трех участников, привлеченных к созданию среды противодействия беспилотникам. Для этого компания развернула комплекс средств радиоэлектронной борьбы, оборудование для перехвата видеосигналов и систему управления, которая координировала их работу.

Украинские средства РЭБ стали противником для американских дронов

Испытания Gauntlet II проходили на военной базе Форт-Карсон в штате Колорадо. Это один из этапов программы Drone Dominance, направленной на проверку беспилотных систем для американских военных.

Обычно во время испытаний дронов оценивают дальность полета, управляемость, работу камер и способность выполнять поставленные задачи. Однако результаты таких проверок могут существенно отличаться от того, что происходит на поле боя, где противник пытается обнаружить беспилотник, перехватить его видеосигнал или нарушить связь с оператором.

На Gauntlet II организаторы решили тестировать дроны в условиях активного противодействия. Для этого привлекли три компании, среди которых была украинская Phantom Defense.

Ее оборудование создавало для участников испытаний дополнительные трудности, характерные для современной войны. Дронам приходилось работать не только с учетом собственных технических ограничений, но и под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

Такой формат позволяет оценить, насколько устойчивыми остаются каналы управления и передачи данных, когда дрон сталкивается с противодействием. В то же время организаторы могут увидеть, какие технические решения требуют доработки.

Американские военные уже ранее обращали внимание на украинский опыт противодействия беспилотникам. Как сообщал Military 24, армия США планировала создать специальные полигоны, на которых будут воссоздавать условия радиоэлектронной борьбы, характерные для войны в Украине. Участие Phantom Defense в Gauntlet II стало практическим примером такого подхода.

Какие украинские системы работали на испытаниях

Для Gauntlet II компания Phantom Defense привезла в США несколько типов оборудования, используемого для защиты воинских подразделений и техники от беспилотников.

Одной из представленных систем стала Specter PRO. Это комплекс радиоэлектронной борьбы, способный работать как в купольном, так и в направленном режиме.

Его назначение – защита опорных пунктов, бригадных штабов и объектов критической инфраструктуры. Купольный режим предусматривает создание зоны радиоэлектронного противодействия вокруг защищаемого объекта, тогда как направленный режим позволяет сосредоточить воздействие в определенном направлении.

Комплекс радиоэлектронной борьбы Specter PRO. Фото Phantom Defense

Также украинская компания представила компактные системы Specter L, Specter X и Specter XL. Они разработаны для мобильных групп и могут использоваться для прикрытия военной техники и подразделений вблизи линии фронта.

В отличие от стационарных средств защиты, такие комплексы должны работать в условиях постоянного перемещения, ограниченного пространства и сложных погодных условий.

Во время испытаний в Колорадо системы Specter продемонстрировали успешное подавление беспилотников. По информации Phantom Defense, оборудование сохраняло работоспособность как в жару, так и во время дождей.

Компания не обнародовала количество подавленных дронов, их модели или долю успешных попыток, поэтому независимо оценить результативность каждого комплекса по имеющимся данным невозможно.

Оборудование Specter и Streamhunter уже знакомо читателям Military 24. Ранее мы подробно рассказывали об экосистеме Phantom Defense, которая объединяет средства обнаружения, радиоэлектронной борьбы, перехватчики и систему управления C2. Тогда компания представила характеристики оборудования, а на американских испытаниях продемонстрировала его работу в условиях противодействия дронам.

Streamhunter перехватывал видео с беспилотников

Отдельным элементом украинской системы стал Streamhunter, предназначенный для перехвата видеосигналов с беспилотников.

Во время Gauntlet II оборудование успешно получало видео с дронов, участвовавших в испытаниях.

В отличие от обычного радиоэлектронного подавления, перехват видео позволяет получать дополнительную информацию о работе беспилотника и его активности. Это может помочь операторам средств противодействия лучше понимать ситуацию.

В то же время возможность перехвата зависит от типа видеоканала и способа передачи сигнала. В сообщении Phantom Defense не уточняется, с какими именно системами связи работал Streamhunter во время американских испытаний.

Все представленные средства компания объединила через собственную систему управления C2. Она обеспечивала обнаружение и классификацию целей, передавала информацию операторам и координировала применение оборудования для противодействия беспилотникам.

Кроме того, система позволяла отслеживать результаты работы средств РЭБ. Таким образом, Phantom Defense демонстрировала не отдельные устройства, а комплексное решение, в котором обнаружение, перехват информации и радиоэлектронное подавление работают вместе.

Почему американцам понадобился украинский опыт

За время полномасштабной войны украинские производители средств РЭБ получили опыт работы против различных типов российских беспилотников. При этом технологии связи постоянно меняются, а производителям приходится регулярно адаптировать оборудование к новым угрозам.

Для американских разработчиков дронов испытания в условиях такого противодействия позволяют выявить проблемы еще до того, как беспилотники поступят в вооружение военных подразделений.

В Phantom Defense подчеркивают, что украинско-американское сотрудничество в сфере обороны должно предусматривать не только получение Украиной западного вооружения, но и использование партнерами украинских технологий.

"Украина уже сегодня может делиться с партнерами технологиями, готовыми продуктами и опытом, полученным в режиме реального времени. Это позволяет видеть, какие решения работают, при каких условиях они теряют эффективность и как быстро противник адаптируется к новым технологиям", – отметил представитель Phantom Defense.

Участие украинских специалистов позволило воссоздать часть угроз, с которыми операторы беспилотников сталкиваются во время реальных боевых действий.

При этом речь идет не о полном воссоздании боевой обстановки, а об испытательной среде с отдельными факторами противодействия, прежде всего радиоэлектронного.

Интерес американцев не ограничивается проведением совместных испытаний. Еще в мае Military 24 писал о переговорах между Украиной и США по поводу закупки беспилотников и систем РЭБ. По информации Bloomberg, Вашингтон рассматривал не только приобретение готового оборудования, но и доступ к украинским технологиям, проверенным в ходе боевых действий.

Phantom Defense пригласили на следующие испытания в США

По информации украинской компании, результаты Gauntlet II привлекли внимание американской стороны.

По завершении испытаний Phantom Defense получила приглашение принять участие в следующих мероприятиях программы Drone Dominance.

Это открывает возможность для дальнейшей проверки украинских технологий в США и сотрудничества с американскими разработчиками беспилотных систем.

В то же время компания не сообщает о заключении контрактов на поставку Specter или Streamhunter американским военным. Приглашение на новые испытания не означает автоматического решения о закупке оборудования.

Для Phantom Defense участие в Gauntlet II стало возможностью продемонстрировать американским партнерам комплексную систему противодействия беспилотникам, созданную с учетом украинского боевого опыта.

Что известно об американской программе Drone Dominance

Программа Drone Dominance предусматривает масштабные испытания ударных беспилотников перед их закупкой для американских военных. Пентагон оценивает не только летные характеристики, но и способность производителей быстро выпускать большие партии техники.

По официальным данным Drone Dominance, испытания Gauntlet II проходили в августе 2026 года на базе Форт-Карсон. К этому этапу были допущены 19 компаний, прошедших предварительный отбор.

Американские военные проверяли беспилотники в двух основных сценариях. Первый предусматривал выполнение ударных задач на расстоянии до 15 километров, второй – применение дронов в ограниченном пространстве. Часть испытаний повторяли ночью.

Отдельные этапы были посвящены радиоэлектронной борьбе и проверке работы беспилотников под воздействием систем противодействия.

По информации Командования авиации и ракетного вооружения армии США, испытания длились с 16 августа по 5 сентября. Всего американские специалисты оценивали около 40 малых беспилотников от 19 производителей.

По результатам Gauntlet II Пентагон определил лучших участников в двух категориях и объявил о планах заказать у них в общей сложности 60 тысяч дронов.

Phantom Defense не участвовала в конкурсе на эти заказы в качестве производителя ударных БПЛА. Ее роль заключалась в создании условий радиоэлектронного противодействия, в которых американские компании демонстрировали возможности своих аппаратов.

Украинский производитель уже имеет опыт интеграции различных средств борьбы с беспилотниками. Ранее Military 24 рассказывал о комплексной системе Phantom Defense , которая объединяет средства РЭБ, обнаружения, дроны-перехватчики и платформу управления C2.