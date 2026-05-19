По данным Bloomberg, переговоры пока остаются закрытыми и еще не дошли до финального политического согласования.

Действительно ли США заинтересовались беспилотниками Украины?

США активизировали переговоры с Украиной о сотрудничестве в сфере военных технологий, в частности беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Вашингтон заинтересован не только в закупке украинских систем, но и в передаче технологий и доступе к правам интеллектуальной собственности.

По информации агентства, Министерство обороны США уже обратилось в Киев с запросом на проведение испытаний ряда украинских оборонных разработок. Речь идет о беспилотниках, системах РЭБ и других военных технологиях, которые прошли масштабные боевые испытания во время войны против России. Украинская сторона, по данным Bloomberg, отмечает, что ее технологии уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях.

В то же время Вашингтон стремится самостоятельно протестировать продукцию на собственной территории перед возможным заключением контрактов. Особый интерес США вызывают уникальные украинские технологии ведения современной войны. Среди них – системы навигации без GPS, защищенные от помех каналы передачи данных, терминальное управление дронами на основе искусственного интеллекта, а также боевая тактика использования беспилотников.

США могут быть заинтересованы не только в приобретении готовой продукции, но и в возможности воспроизводить украинские технологии самостоятельно. Для этого Вашингтон якобы стремится получить доступ к критическим техническим решениям и интеллектуальной собственности. Ранее в этом месяце американская сторона направила Украине проект письма о намерениях, который предусматривает проведение испытаний украинских систем и возможное заключение будущих контрактов.

Однако окончательного соглашения пока не существует, а переговоры продолжаются на уровне оборонных ведомств и дипломатических структур. Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила, что стороны работают над рамочным документом о будущем сотрудничестве. По ее словам, Киев стремится к взаимовыгодному партнерству, которое усилит обороноспособность обеих стран.

Интерес США к украинским разработкам демонстрирует, насколько серьезно американские военные оценивают опыт Украины в войне дронов. За четыре года полномасштабного вторжения России Украина создала одну из самых инновационных систем использования беспилотников в мире.

Министр армии США Дэн Дрисколл недавно заявил в Сенате, что украинская система управления беспилотниками "абсолютно невероятна". По его словам, она интегрирует дроны, сенсоры и огневые платформы в единую сеть, тогда как американские системы пока не имеют подобного уровня интеграции.

Украина активно использует беспилотники не только для обороны, но и для ударов вглубь территории России. Именно благодаря дронам украинские силы смогли атаковать нефтеперерабатывающие заводы, военные объекты и логистическую инфраструктуру вдали от линии фронта.

Кроме сотрудничества с США, Киев также ведет переговоры со странами Персидского залива по обмену военными технологиями. По данным Bloomberg, Украина предлагала союзникам опыт борьбы с иранскими беспилотниками и системы перехвата дронов в обмен на финансовую, техническую поддержку и системы противовоздушной обороны.

Кто еще хочет получить украинские технологии?

Объединенные Арабские Эмираты могут приобрести 30% украинской оборонной компании Fire Point, которую оценивают примерно в 2,5 миллиарда долларов. Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко объяснил, что такая сделка может стать важным сигналом доверия международных инвесторов к украинскому оборонному сектору.

По его словам, интерес ОАЭ свидетельствует о высоком потенциале украинских производителей ракет и беспилотников, которые уже доказали свою эффективность во время войны. Мусиенко отметил, что подобные инвестиции способны помочь компаниям масштабировать производство, расширить технологические возможности и увеличить объемы выполнения государственных заказов.

В то же время он отметил, что важно внимательно оценивать условия потенциальных соглашений, поскольку иностранные партнеры могут быть заинтересованы не только в финансировании, но и в доступе к технологиям, лицензий и авторских прав. Военный подчеркнул, что для Украины принципиально важно сохранять контроль над критическими оборонными разработками и одновременно привлекать партнеров к развитию военной промышленности.

Отдельно он отметил роль европейских союзников, которые, по его мнению, должны активнее инвестировать в украинское производство вооружения и помогать с закупками для ВСУ. По словам Мусиенко, развитие украинской ракетной программы и оборонных технологий является вопросом безопасности не только Украины, но и всей Европы. В будущем Украина должна сформировать достаточные запасы современного вооружения, чтобы гарантировать защиту государства и сдерживания потенциальных угроз.