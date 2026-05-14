Правительство Германии рассматривает вариант с заменой Tomahawk на "Фламинго"

Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал, что правительство Германии заинтересовано в ракете украинского производства. Их рассматривают как альтернативу американским Tomahawk.

О планах немецкого руководства сообщает Financial Times.

Что известно о немецкой заинтересованности в "Фламинго"?

Сооснователь и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман рассказал о заинтересованности Германии в украинском оружии. Правительство этой страны рассматривает вариант, при котором ему придется найти альтернативу американским дальнобойным ракетам Tomahawk.

Украинские "Фламинго" являются очень привлекательным для Берлина вариантом. Немецкая сторона имеет интерес не только к ракетам, но и дронов, которые уже закупает для Бундесвера.

В понедельник, 11 мая, в Киев приезжал министр обороны Германии Борис Писториус. Он назвал технологические достижения Украины чрезвычайными. Политик также рассказал, что Киев и Берлин рассматривают возможность создания совместных предприятий в сфере БпЛА большой дальности, противовоздушной обороны и средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

По сообщениям СМИ, в апреле 2026 года Fire Point и немецкий производитель ракет Diehl Defence подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Штилерман отказался подтвердить это соглашение, но отметил, что они с немецкими партнерами работают над разработкой противоракетного щита в Европе.

Идея оружия нашей разработки заключается в том, что мы продаем не только оружие, и не только безопасность, но и независимость в безопасности,

– заявил Штилерман.

Что известно о ракете "Фламинго"?

Ракета "Фламинго" способна набирать скорость до 950 километров в час, а ее крейсерская скорость достигает 850 – 900 километров в час. Размах крыла ракеты может быть до 6 метров. Возможное время полета превышает 4 часа.

Боевая часть украинской разработки весит тонну. Для сравнения, у американской Tomahawk – 450 килограммов. Еще одно преимущество украинской ракеты заключается в том, что в ней используется спутниковая навигация, устойчивая к РЭБ, а также инерциальная система.

Денис Штилерман рассказал, что Fire Point производит примерно 200 ракет "Фламинго" в месяц, однако может и больше, если будут деньги и заказы.

Как ВСУ могут применять "Фламинго"?