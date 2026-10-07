Об этом сообщается на странице компании-производителя в Facebook со ссылкой на официальный сайт программы Drone Dominance.

Что известно об американском заказе?

Американские военные дополнительно заказали еще 1320 ударных FPV-дронов F10 в рамках программы Drone Dominance, которая реализуется для Департамента войны США. По объему дополнительного заказа наша компания занимает второе место среди участников первого этапа программы.

Считаем это признанием того, что украинские дроны соответствуют самым высоким стандартам качества,

– говорится в сообщении F-Drones.

В компании отмечают, что эта поставка будет осуществляться за счет дополнительных производственных мощностей.

"Срок выполнения заказа на дополнительную поставку F10 – до конца ноября. В настоящее время мы проходим все необходимые экспортные процедуры и согласования. Рассчитываем своевременно получить украинское разрешение, чтобы выполнить контракт в срок. Производственные мощности F-Drones позволяют выполнять дополнительные заказы без ущерба для поставок на фронт. Украинские защитники получают наши дроны вовремя и в полном объеме", – отметил генеральный директор F-Drones Станислав Хутор.

Как известно, F10 стал первым украинским дроном, получившим официальное разрешение на экспорт в США. Первая партия из 2000 дронов, заказанная американскими военными в рамках программы Drone Dominance, была отправлена в Пентагон в июле этого года.



Дополнительный заказ украинских БПЛА / F-Drones.

F-Drones – украинская компания, производящая современные беспилотники, в частности FPV-дроны F5, F7 и F10, перехватчики реактивных "Шахедов" LITAVR+, комплекс F-CAPTAIN класса middle-strike и другие. На американском рынке компанию F-Drones представляет UDD Tech Corp.