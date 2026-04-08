Десятки запросов в день: каким украинским оружием очень заинтересовался мир

Украинские дроны и беспилотники привлекают внимание мира благодаря эффективности, низкой цене и скорости производства. Украина имеет уникальную возможность занять лидирующую позицию на международном рынке военных технологий.

Соучредитель украинской технологической компании Валерий Зарубин объяснил 24 Каналу, что все больше стран активно интересуются закупкой украинских технологий и созданием совместных производств.

Почему украинские дроны вызывают интерес во всем мире?

Ежедневно мы получаем десятки запросов от разных стран, которые хотят купить наши дроны или стать партнерами наших производителей. Сейчас практически весь мир понимает эффективность наших средств. Даже США вынуждены обращаться к Украине, хотя Трамп ранее всячески это отрицал. Это свидетельствует о том, что наш ВПК стал одним из самых действенных в мире,

– сказал Зарубин.

Партнеров привлекает цена и скорость производства украинских дронов – математика войны показывает, что сбивание дешевого дрона дорогой ракетой – невыгодная схема.

Даже увеличение производства американских перехватчиков Patriot в несколько раз дает лишь несколько тысяч единиц оружия в год, тогда как Украина отражает атаки по 600 дронов одновременно, и такого количества хватит максимум на неделю. Поэтому дорогое оружие становится неэффективным против массированных атак беспилотников вроде "Шахеда".

Украинские производители готовы к экспорту дронов и имеют все необходимые ресурсы, но эксперт ограничен международной политикой и требует согласования президента. Уже сегодня началось международное сотрудничество по совместному производству и поставке военных технологий,

– сказал Зарубин.

Военная промышленность стала "золотой жилкой" Украины, которую удалось выработать ценой жизней защитников, и должна стать флагманом национальной экономики после войны.

"Украина имеет окно возможностей, поскольку обладает не только оружием, но и имеет людей, способных ее производить и совершенствовать. В современной войне самое важное не то, какое оружие у тебя сегодня, а какое будет завтра и как быстро оно появится", – подчеркнул эксперт.

Обратите внимание! Представитель компании-производителя дронов TechEx считает, что в Украине нет полностью безопасных мест для производства оружия. Поэтому в перспективе рассматривают варианты подземного производства и частичного вывоза производства определенных компонентов в страны-партнеры.

