Обе стороны российско-украинской войны имеют схожую технологическую базу, однако недооценивать противника было бы ошибкой. Об этом 24 Каналу заявил представитель компании – производителя дронов TechEx, комментируя уровень угроз со стороны РФ.

Смотрите также "Воруют технологии и уничтожают физически": как Россия охотится на украинскую оборонку – интервью с производителем дронов

Как соотносятся технологические уровни Украины и России?

Собеседник объяснил, что Украина и Россия в значительной степени происходят из одной инженерной и научной школы, что формирует подобный уровень технологических компетенций.

Мы примерно одинаковая технологическая школа. Мы учились по тем же учебникам, в тех же институтах. Это означает, что с той стороны есть люди с таким же базовым уровнем подготовки,

– отметил он.

В то же время в TechEx отметили, что война фактически превратилась в непрерывное технологическое соревнование, в котором стороны постоянно ищут преимущество и быстро адаптируются к решениям друг друга. По словам представителя оборонного предприятия, появление новых технологий дает временное преимущество, однако противник достаточно быстро находит способы противодействия. В ответ приходится снова совершенствовать решения или искать новые подходы.

Это постоянные технологические гонки: мы что-то придумали – определенное время держимся, где-то контратакуем, потом враг находит ответ, и мы снова вынуждены искать решение,

– объяснил представитель компании.

Отдельно он обратил внимание на то, что Россия активно пытается получать доступ к украинским разработкам и технологиям, что также влияет на динамику этого противостояния. Несмотря на это, в TechEx считают, что Украина имеет шанс получить преимущество, если сможет сохранить темп развития отрасли.

По словам собеседника, уже сейчас заметны признаки восстановления: формируется системная инфраструктура, возвращаются специалисты и появляются новые кадры. Он подчеркнул, что подготовка специалистов может занимать от нескольких недель до лет, однако этот процесс продолжается. Именно от способности масштабировать знания и быстро внедрять инновации, по его словам, зависит будущий баланс сил на поле боя.

Как Россия атакует украинскую оборонную отрасль?

Российские атаки на Украину могут меняться в соответствии с сезонами, с фокусом на энергетическую инфраструктуру зимой и оборонные предприятия весной.

Оборонные предприятия становятся привлекательными целями весной из-за нового производственного цикла, когда склады наполняются готовой продукцией.



