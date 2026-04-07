Обидві сторони російсько-української війни мають схожу технологічну базу, однак недооцінювати противника було б помилкою. Про це 24 Каналу заявив представник компанії – виробника дронів TechEx, коментуючи рівень загроз із боку РФ.

Як співвідносяться технологічні рівні України та Росії?

Співрозмовник пояснив, що Україна та Росія значною мірою походять з однієї інженерної та наукової школи, що формує подібний рівень технологічних компетенцій.

Ми приблизно однакова технологічна школа. Ми навчалися за тими самими підручниками, у тих самих інститутах. Це означає, що з того боку є люди з таким самим базовим рівнем підготовки,

– зазначив він.

Водночас у TechEx наголосили, що війна фактично перетворилася на безперервне технологічне змагання, у якому сторони постійно шукають перевагу та швидко адаптуються до рішень одна одної. За словами представника оборонного підприємства, поява нових технологій дає тимчасову перевагу, однак противник досить швидко знаходить способи протидії. У відповідь доводиться знову вдосконалювати рішення або шукати нові підходи.

Це постійні технологічні перегони: ми щось вигадали – певний час тримаємося, десь контратакуємо, потім ворог знаходить відповідь, і ми знову змушені шукати рішення,

– пояснив представник компанії.

Окремо він звернув увагу на те, що Росія активно намагається отримувати доступ до українських розробок і технологій, що також впливає на динаміку цього протистояння. Попри це, у TechEx вважають, що Україна має шанс здобути перевагу, якщо зможе зберегти темп розвитку галузі.

За словами співрозмовника, вже зараз помітні ознаки відновлення: формується системна інфраструктура, повертаються спеціалісти та з’являються нові кадри. Він підкреслив, що підготовка фахівців може займати від кількох тижнів до років, однак цей процес триває. Саме від здатності масштабувати знання та швидко впроваджувати інновації, за його словами, залежить майбутній баланс сил на полі бою.

Як Росія атакує українську оборонну галузь?

Російські атаки на Україну можуть змінюватися відповідно до сезонів, з фокусом на енергетичну інфраструктуру взимку та оборонні підприємства навесні.

Оборонні підприємства стають привабливими цілями навесні через новий виробничий цикл, коли склади наповнюються готовою продукцією.



