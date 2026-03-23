Такого оружия нет даже у США: какую украинскую разработку хотят получить все – интервью авиаэксперта

Украина значительно продвинулась в производстве собственных систем вооружения за годы войны, в частности в дроновых технологиях. Наши специалисты смогли удешевить средства противодействия дронам, тогда как остальной мир все еще тратит много денег на борьбу с ними. Кроме того, Украина смогла разработать многоуровневую систему противовоздушной обороны.

Конфликт на Ближнем Востоке показал, что существует вероятность того, что нехватка ракет к Patriot может стать критической. На фоне этого многие страны хотят получить доступ к дешевым украинским разработкам. Больше об украинских разработках и как впервые Ирану удалось подбить сверхсовременный американский F-35 – читайте в интервью авиационного эксперта Константина Криволапа для 24 Канала.

Какие украинские разработки больше всего хотят получить партнеры?

Владимир Зеленский сказал, что США готовы подписывать бумаги о сотрудничестве и попросили, чтобы украинцы помогли американцам на Ближнем Востоке. Но не сказал, в чем конкретно – не уточнил, или здесь говорилось о противодействии беспилотникам.

Говорилось вообще о большой сделке по дронам на около 40 миллиардов. Сначала были такие сообщения от американской администрации, что все нормально, а потом совсем другое заявление Трампа (что США не нужна помощь Украине, – 24 Канал).

Этот дрон, о котором говорят, (дрон-перехватчик Merops, – 24 Канал) разработан именно с помощью украинских наработок. Еще во времена Джо Байдена в Украину приезжала большая группа американских специалистов, которые провели встречи с нашими производителями и разработчиками. Вероятнее всего, это были специалисты из DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США, – 24 Канал).

Они заслушали около 150 – 160 проектов, взяли всю информацию и уехали. А потом появляется информация, что бывший SEO Google (Эрик Шмидт, – 24 Канал) выпускает достаточно большое количество беспилотников, которые изготовлены фактически с использованием нашего опыта. Изготовили 10 тысяч и передали американской армии. Это не самый плохой дрон, да. Но наши дроны в некоторых вопросах даже лучше чем этот дрон.

Полное интервью авиаэксперта: смотрите видео

Сейчас технологии производства дронов меняются за три месяца. Первые дроны-перехватчики, например, Sting, который является очень удачным дроном, и мы используем его на линии боевого соприкосновения, он имеет полуавтоматическое наведение – там нет искусственного интеллекта. А дроны P1-Sun уже с искусственным интеллектом. Условно говоря, ты подбрасываешь дрон и дальше он уже сам понимает, что ему делать. Не так все просто, конечно, но в целом так.

Несмотря на те слова, которые говорит Трамп, специалисты по покупке вооружения с Ближнего Востока сидят у нас, а не в США. Это признание нашего опыта, понимания и умения строить систему. Я не уверен, что даже с этим замечательным дроном, который есть у американцев, можно построить эффективную систему, потому что мы смогли построить многоуровневую оборону.

Зеленский подарил Фридриху Мерцу и Киру Стармеру, если я не ошибаюсь, планшет, на котором была вся ситуация относительно событий на фронте, на территории – как на нашей, так и на российской, что Россия запустила по нам и что мы запускаем по России в реальном времени, чем перехватывается и так далее. Это осведомленность ситуации на высоком уровне.

Именно таких систем у НАТО нет. У них есть специализированные системы, которые в качестве протоколов используют Link 16. Но у американцев нет такой глубины, как у украинской системы. Не только у американцев, а вообще в НАТО. Я буду не удивлен, если скоро в App Store можно будет купить программу, которая будет показывать ситуационную осведомленность на фронте.

Здесь есть опасность, что в таком случае ее смогут достать и россияне.

Думаю, там все достаточно серьезно защищено. Даже если планшет будет у россиянина, он не сможет им пользоваться, потому что есть множество способов этому помешать.

Какая ракета будет сбивать все российские самолеты?

Появилась новость, что Украина предложила Катару поддержку в борьбе с беспилотниками в обмен на 12 самолетов Mirage 2000. Но якобы переговоры зашли сейчас в тупик, потому что Катар не желает передавать эти уже списанные самолеты. Что это за самолеты? Почему такое сопротивление со стороны Катара, если это вообще списанные машины?

Моя мечта сбылась бы, если бы мы получили их, потому что нам надо хотя бы несколько самолетов, которые будут оснащены ракетами Meteor. Именно у Воздушных сил Катара есть 12 самолетов Mirage, которые оснащены ракетой Meteor. Это ракета класса "воздух-воздух". Она способна действовать на расстоянии 250 – 300 километров. Она уверенно будет сбивать все российские самолеты, связанные с операциями с использованием КАБ.

То есть, Су-34 (будут использовать, – 24 Канал) как бомбардировщики, Су-30 или Су-35 как истребители, прикрывающие эти бомбардировщики. Ракета с дальностью 200 – 300 километров будет доставать их и уничтожать. Они не смогут уйти, потому что эта ракета имеет прямоточный двигатель. Даже когда она достигает своей цели, то летит со скоростью 4 маха. Никакой противоракетный маневр здесь не поможет.

Эта ракета достаточно дорогая, но ее даже пускать не надо. Нужно, чтобы была информация, что ты летаешь с этой ракетой. Этого будет достаточно, чтобы россияне не поднимались в воздух или сбрасывали эти бомбы еще на своих.

Помню, что французы обещали нам Mirage. Это какие-то другие самолеты?

Это другие самолеты. Французы сейчас заменяют свои самолеты Mirage в других странах на Rafale. Это маркетинговый ход: когда у тебя уже есть самолет Mirage, тебе предлагают другой самолет французского производства той же компании. Стоимость того самолета, который ты забираешь, входит в стоимость того, который покупаешь. То есть, он якобы становится дешевле.

Но самолеты, которые находятся в Катаре, не касаются этого. Это – самолеты Катара. Относительно того, что они старые, вероятнее всего, так и есть. Но то, что они списаны, я за этим, честно говоря, не слежу так внимательно. Главное, что там есть ракета Meteor.



Французский самолет Mirage 2000 / Getty Images

Эти беспилотные технологии, которые Украина готова предоставить, и 12 самолетов Mirage – это соизмеримые вещи?

Мы же не говорим об одних только дронах-перехватчиках, потому что один такой дрон может стоить до 20 тысяч долларов. Мы предлагаем систему защиты, которая будет состоять, в частности, из дронов-перехватчиков как средств поражения. Сам по себе дрон-перехватчик – это копейки по сравнению с тем, что он может обеспечить. А он обеспечивает многоуровневую систему защиты.

Почему все заинтересованы в украинских разработках?

Если говорить о тех контрактах, которые Украина сейчас может заключить с другими странами, в частности с США, какие это суммы могут быть? Насколько это шанс для нас сейчас?

Не думаю, что это основной шанс для нас с США. Скорее всего, основной шанс – это страны Персидского залива.

Вообще, сейчас на рынке вооружений складывается такая ситуация, когда у всех первых игроков (США, России, стран Европы, в частности Германии) все дорого-богато. Кроме Китая. Это ситуация, когда надо потратить достаточно большое количество денег, а вопрос эффективности значительно меньше. То есть соотношение "цена-эффективность" в этих странах не такое высокое.

В то же время то, что предлагает Украина, – это решение, которые связаны с высокой эффективностью и низкой ценой, поэтому это будет значительно привлекательнее для рынка.

Сейчас есть попытки Японии и Южной Кореи выйти на рынок. Японцы даже меняют свое законодательство. Такое же будут вынуждены сделать южные корейцы. Если сюда добавить деньги из Персидского залива, то это может быть ситуация, когда основные игроки будут немного смещаться, потому что производят не совсем то оружие, которое нужно в современной войне.

Имею в виду прежде всего все эти беспилотные технологии. Не просто дроны, а именно технологии. Потому что мы не с помощью просто дронов Magura или Sea Baby выгнали российский флот из Черного моря, а с помощью всей технологии, частью которой были Magura и Sea Baby.

Это та технология, о которой сейчас говорит Зеленский – что мы способны работать и в океане также?

Да, именно об этом. То есть это совокупность различных средств, оборудования, физических объектов и технологий информационного сопровождения, которые мы сейчас можем имплементировать в странах Персидского залива.

Может ли Украина обойтись без разведданных США?

Сейчас появилась информация, что якобы Россия может прекратить поставлять разведданные Ирану в обмен на то, что США прекратят это для Украины. Конечно, есть опасность, если так произойдет, но насколько это вероятно?

Я не уверен вполне в том, что россияне передают разведданные Ирану. Думаю, вероятнее всего, разведданные передают с помощью китайцев. Просто это проходит через Россию. В это я могу поверить, потому что россияне неоднократно обращались к Китаю и долго готовили контракт, чтобы использовать китайские спутники для SAR. Это радары синтезированной апертуры, сканирующие местность Земли и после соответствующей обработки дают карты с точностью до 30 сантиметров.

Что касается американских разведданных, то, скорее всего, сейчас они лучшие в мире по объему и качеству. У нас уже была такая ситуация, когда якобы перекрыли этот канал и все военные говорят, что у нас были не такие хорошие возможности, как с американской системой, потому что она очень хорошо "запакована". Но саму по себе всю эту информацию можно получить из разных источников. Такие разведданные вообще требуют различных источников информации, чтобы оценивать их достоверность.

Могут ли закончиться ракеты к Patriot?

Есть информация о том, что Украина сейчас по всему миру ищет Patriot, чтобы сбивать российскую баллистику, которую заспускают по нашей территории. Насколько я понимаю из их риторики, США сейчас или уменьшают количество поставок оружия, в частности ракет для Patriot, или же ведут к этому. Действительно ли этот недостаток может стать критическим в какой-то момент?

Прежде всего Украина получила те договоренности, которые были по ракетам к Patriot и другим. Также ракеты к Patriot сейчас ищет не только Украина, но и все страны мира, потому что оказалось, что это фактически единственные комплексы, которые работают. Есть еще какой-то южнокорейский комплекс, но он достаточно неразвитый. Поэтому система Patriot занимает монопольную позицию по баллистическим ракетам малой дальности.

Этот диктаторский мир: Северная Корея, Иран, Россия, частично Китай, произвели до 2022 – 2024 года около 10 – 12 тысяч ракет средней и малой дальности, которые можно использовать как баллистические. А завод, который производит противоракеты для баллистики, которым владеет компания Lockheed, произвел за все это время около 2200 ракет.

На сбитие одной баллистики надо две ракеты. Хотя мы часто используем одну, потому что научились достаточно хорошо ее сбивать. То есть, мир не готов противостоять баллистической угрозе, поэтому все ищут ракеты к Patriot. Они в таком дефиците, что в советские времена даже ни красная, ни черная икра не были.

Как Иран впервые смог подбить F-35?

На Ближнем Востоке показали видео якобы Иран подбил самолет F-35 и в конце концов тот сел. Этот самолет очень сложно сбить? Или в чем такое событие?

Вообще, идея использования самолета F-35 заключается в том, что он имеет стелс-технологию и его очень трудно увидеть. Это можно сделать только физически – глазами. Если глазами увидели, что он пролетел, и за ним отправили ПЗРК, то в этой ситуации, думаю, возможно его повредить. Например, где-то рядом разорвалась ракета от ПЗРК.

Но это может произойти только тогда, когда, в этом случае американцы, были уверены, что там никого нет. Но там были люди, которые смогли запустить этот ПЗРК. Думаю, только так можно сбить F-35, потому что у этого самолета бесконечное количество датчиков, которые фиксируют все вокруг него: впереди, сзади, сверху, снизу. Все контролируется. И эти блоки добавляются. Я даже не могу сказать, сколько вообще сейчас может быть датчиков у F-35.

Когда я анализировал эту ситуацию, то пришел к выводу, что это (подбитие F-35, – 24 Канал) возможно только в случае теплового наведения с помощью ПЗРК на очень короткой дистанции. Это первый случай, когда F-35 попадает в такую ситуацию. До этого времени не было ситуаций, когда F-35 не то что сбивали, а хотя бы повредили.

Это самолет, который стоит 150 – 200 миллионов и не может попадать в такие ситуации. Его лучше не использовать, чем использовать там, где есть возможность и риск его сбития.

Так что, думаю, только из ПЗРК можно было его подбить. Это не зенитно-ракетный комплекс, ведь пока он наведется, поймает и отправит ракеты, F-35 способен сделать маневр, выставить препятствия. Я почти уверен, что это был именно ПЗРК.

Анализируя ситуацию на Ближнем Востоке, в частности противодействие США и Израиля Ирану, где вы видите самое слабое место? Это беспилотники, которые они сбивают, но сбивают дорого?

У Израиля есть четыре системы, которые на разных расстояниях выполняют разные задачи, но в результате – сбивают почти все. Однако нет вообще такой системы ПВО, чтобы быть абсолютно полностью защищенным и быть уверенным, что она ничего не пропустит. Поэтому надо отделить вопрос защиты Израиля от всех остальных стран Персидского залива.

Системы, которые построены в странах Персидского залива, дорогие-богатые, но оказались не такими эффективными и люди не такие обученные. Есть случаи, когда по одной баллистической ракете выпускается 5 ракет Patriot. Скоро такого не будет, потому что просто не будет такого количества Patriot, чтобы запускать.

Перед началом этой войны там накопили около полутора тысяч ракет PAC-3 MSE, которые способны сбивать баллистику. Итак, учитывая количество баллистического оружия, которое уже выпустили по этим странам, и количество использованных противоракет, скоро там может не хватать ракет, если не будет существенных изменений в организации и работе средств ПВО.