Россияне не могут догнать: в чем особенности украинских дронов, которые пробили ПВО Москвы

Украина продолжает атаковать территорию России, используя собственное оружие. В ночь на 17 мая украинские разработки RS-1 "Барс", FP-1 Firepoint, БАРС-СМ Gladiator прорвали воздушное пространство врага. В результате атаки было поражено предприятие по производству микросхем для высокоточного оружия в Московской области.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, на что способны дроны украинского производства. Также он объяснил, имеет ли враг возможности поражать эти средства.

Почему россияне не могут догнать украинские дроны?

Нарожный отметил, что для атаки было использовано три вида дронов. Первый – довольно известный беспилотник FP-1 компании Fire Point. Он применяется давно и является одним из крупнейших и эффективных.

По эффективности дрона Ан-196 "Лютый" можно поспорить. Но он очень массово используется. Он имеет двигатель внутреннего сгорания, развивает скорость примерно 200 – 250 километров в час. На этот беспилотник устанавливаются различные системы навигации. Появлялась информация и об использовании GPS, и об управлении оператором,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время о дроне "Барс" информации гораздо меньше. Точно известно, что он имеет реактивный двигатель. Этот беспилотник имеет, по его словам, две разновидности: RS-1 "Барс" и БАРС-СМ Gladiator. В обоих очень похожи характеристики.

Точно известно о них, что эти дроны относительно небольшие, несут боеголовку до 50 килограммов. Их скорость от 500 километров в час до, теоретически, 700 – 800 километров в час.

Обратите внимание! Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, что вокруг Москвы создано несколько "колец" ПВО. Украина несколько раз пыталась прорвать их, и в конце концов "прощупывала" это направление, а во время атаки ночью 17 мая это удалось сделать. Украинские дроны, по его словам, прорвали по меньшей мере три линии ПВО Москвы. Криволап уверен, что цель дроновых атак Украины – поражать нефтяную инфраструктуру врага, чтобы он не мог зарабатывать на экспорте энергоресурсов. В конце концов, это заставит Россию пойти на мирные переговоры.

Однако информации о том, какие системы навигации используются в этих дронах, неизвестно. Но с большой вероятностью - GPS, потому что на больших скоростях управления дроном оператором, по его мнению, маловероятно.

"Firepoint можно сбивать разными методами и средствами. Можно догнать его на вертолете и оттуда из пулемета сбить. А вот догнать RS-1 "Барс" на вертолете уже невозможно. В этом случае нужен самолет с реактивным двигателем, например, более-менее современный МиГ-29. А таких самолетов в России на самом деле не так уж и много", – отметил он.

В то же время Генштаб ВСУ не сообщил о количестве украинских дронов, которые были привлечены к атаке.

Стоит знать. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил, что Украине важно нанести удары именно по Москве и Московской области. Именно здесь, по его словам, размещены самые современные предприятия российского ВПК, в частности по производству ракет, микроэлектроники для оружия, радиоэлектронных систем, систем наведения и тому подобное.

Также россияне стянули в Московскую область и столицу России и старые системы ПРО, и стратегические комплексы ПВО. Эта мощная защита должна была не пропустить ни одной ракеты или дрона. Однако оказалось, что эта система не сработала. Но из открытых российских источников известно, что во время обстрела украинские силы применили более 500 беспилотников, и это огромное количество.

Именно FP-1 Firepoint, вероятно, были использованы для того, чтобы перенасытить российскую систему ПВО. Поэтому сначала шли относительно дешевые дроны с двигателем внутреннего сгорания, а потом скоростные "Барсы", которые уже добивали. Но это моя собственная версия событий,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Однако, по его словам, нет секрета в том, что Украина производит дроны в огромном количестве. И в этом активно помогают наши партнеры.

Что известно об атаке на Россию 17 мая?

Украина осуществила массированную атаку на российскую территорию. Враг отчитывался, что якобы сбил 556 дронов.

Под ударами находились Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Калужская, Орловская, Тульская, Смоленская, Псковская, Липецкая, Тверская и Ростовская области. Также неспокойно было в Краснодарском крае и Московском регионе.

В частности, Московскую область атаковало более 100 беспилотников. В Зеленограде, что в Подмосковье, под ударом оказалось предприятие "Ангстрем", которое производит высокотехнологичную продукцию для высокоточного оружия.

Также был нанесен удар по насосной станции "Солнечногорская" в Московской области. Она вовлечена в кольцевой нефтепродуктопровод вокруг столицы России.

В то же время советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что 17 мая состоялась самая масштабная атака на Московскую область с начала войны. Он анонсировал, что "дальше будут и большие" атаки, в частности, непосредственно на Москву.