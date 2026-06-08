Украинские дроны уже автономно сбивают "Шахеды": видео увлекательного процесса

Украинские дроны уже способны автономно перехватывать и сбивать российские "Шахеды". Участник кластера Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса – от запуска дрона до его уничтожения.

Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров.

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Как работают дроны-перехватчики?

Эта разработка успешно прошла боевое испытание на Харьковщине.

Оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. После этого система самостоятельно ведет дрон-перехватчик к цели, распознает и наводит на "Шахед".

Автономное сбивание "Шахеда": смотрите видео

Путь от прототипа до успешного боевого применения такой системы занял менее 1 года.

"Автономность – одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города", – отметил Федоров.

Он добавил, что решение, которые уже доказали эффективность в боевых условиях, будут масштабироваться.

Напомним, что Украина активно работает над созданием и собственной баллистики.

В частности, представлено баллистическую ракету FP-7 с дальностью полета до 200 километров, которая уже прошла испытания. Также разрабатывается баллистическая ракета FP-9, которая сможет поражать цели на расстоянии до 850 километров.

Завершить все испытания и начать серийное производство могут уже этим летом.