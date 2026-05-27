Авиационный эксперт объяснил, почему паритет в КАБах невозможен без усиления тактической авиации

Россия использует КАБы как главный инструмент проламывания украинской обороны, и ответить на это только артиллерией или дронами невозможно. Но даже идеальное производство собственных управляемых бомб ничего не изменит без главного – достаточного количества боевых самолетов-носителей.

Об этом в комментарии 24 Канала заявил авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский. По его убеждению, паритет в КАБах – не вопрос престижа или амбиций, а условие выживания на фронте.

К теме Должен быть паритет в КАБах: почему Украине нужна своя управляемая авиабомба

КАБы без самолетов не летят

Храпчинский объяснил – чтобы эффективно уничтожать наступательные резервы врага, его бетонированные укрепления и логистические узлы в тылу, Украина должна иметь паритет в КАБах без исключений. Собственная управляемая бомба – это не только защита, но и способность навязывать врагу свои правила игры, поражая цели с высокой точностью. Однако, отмечает эксперт, боеприпас и носитель – это единая взаимосвязанная экосистема, и разрывать ее нельзя.

Даже при условии идеального и массового производства самих боеприпасов, ключевой проблемой в любом случае останется вопрос носителей. КАБ сама по себе не полетит к цели – чтобы применять такое оружие в больших объемах и действительно выровнять ситуацию на фронте, нам нужно много самолетов,

– отметил Храпчинский.

Эксперт подчеркнул, что это взаимосвязанная экосистема. Украина может изготовить тысячи умных бомб, но без достаточного количества современных западных бортов и адаптированных советских истребителей мы просто не сможем реализовать их потенциал. Поэтому реальный паритет в КАБах неразрывно связан с усилением украинской тактической авиации.

Что известно о тактической авиации Украины

Украина получила мобильные тренажеры F-16, которых в мире всего несколько: они специально адаптированы под украинские условия боевого применения и позволят ускорить подготовку пилотов.

Норвегия передает Украине истребители F-16, которые требовали значительного ремонта и подготовки – в отличие от самолетов, переданных другими странами непосредственно с боевого дежурства.