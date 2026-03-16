США уже на другом уровне: нужна ли им помощь Украины по отражению дронов

Украина имеет большой опыт и технологии по сбиванию "Шахедов", что сейчас должно быть крайне нужно США в противостоянии с Ираном. Однако Соединенные Штаты, в частности в планировании военных операций, используют ведущие достижения в сфере искусственного интеллекта. Поэтому украинский опыт может не соответствовать вызовам, которые ставит перед собой армия США.

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, насколько нужны США наработки украинских военных в сфере обезвреживания вражеских дронов. Он предположил, планируют ли американцы использовать этот опыт Украины.

Доступны ли США наработки украинцев по сбиванию дронов?

Жовтенко отметил, что опыт Украины – это базовый уровень, который американцы обошли, потому что осознавали, что он для них доступен в любой момент времени и на любом уровне детализации и глубины.

Американские разработчики воспользовались нашим опытом как одной из ступеней лестницы того, чтобы подниматься дальше в своих научных, теоретических разработках, практических наработках, которые они сейчас имеют,

– отметил эксперт.

Поэтому украинский опыт, действительно, полезен, он может быть применен американцами.

Стоит знать. Владимир Зеленский заявил, что хочет подписать многолетнее соглашение с США по производству дронов на сумму примерно 35 – 50 миллиардов долларов. Украина может предоставить США первой систему, в которой могут работать 200 компаний. Однако президент Украины не получил четкого ответа от Соединенных Штатов.

Речь идет не об опыте специалистов из мобильных огневых групп, которые теоретически могут научить военных США и стран Персидского залива сбивать "Шахеды", и не об опыте операторов дронов-перехватчиков. Говорится, по его словам, о технологической составляющей, и доступ к ней у американцев есть 24/7.

Поэтому фундамент под те системы, которыми сейчас пользуются американцы, они берут у нас – из того огромного океана данных, которые собирают их системы оружия, что мы используем в Украине,

– пояснил Тарас Жовтенко.

Соответственно американские разработчики, которые занимаются искусственным интеллектом, уже используют эти данные по-своему. Поэтому, по его словам, вполне логично, что разработчики систем искусственного интеллекта в США проигнорировали этот уровень, ведь для них он уже закрыт украинцами.

Эксперт по международной безопасности уточнил, что речь идет о системах стратегического искусственного интеллекта, а не системы машинного зрения, которые используются в дронах. Это тоже важная деталь, но это фактически небольшой алгоритм, который позволяет собирать, обрабатывать базы информации. Это вопрос командования, контроля, запуска дронов и их расположения, рассредоточения и тому подобное. Именно это прежде всего интересует американцев и именно это они тестируют сейчас в этой большой военной операции против Ирана.

