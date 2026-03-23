Дрон-трансформер для коммуникаций и ударов: Украина тестирует новый БпЛА

Украинская компания Roboneers начала тестировать новый дрон. Многофункциональный БпЛА BULLDOG можно будет использовать для связи и ударных миссий.

Новый БпЛА способен быстро адаптироваться под различные боевые задачи. Об этом сообщили в Mezha.Media.

Что известно о новом украинском дроне?

Основные задачи для такого БпЛА – это поддерживать надежную радиосвязь между землей и воздухом в густо застроенных районах и обеспечивать точную доставку и сброс грузов по заданным целям в тактической зоне без потери контроля.

Платформа способна работать в условиях ограниченной видимости, потери GPS, повышенной влажности и пыли, а также в ночное время, что делает ее незаменимой для выполнения тактических задач,

– отметили в компании.

Какие характеристики имеет БпЛА BULLDOG:

может находиться 70 минут в воздухе;

дальность полета до 20 километров, а тактический радиус – до 10 километров;

полезная нагрузка до 10 килограммов;

скорость 12 – 15 метров в секунду;

защищенный канал управления.

Также компания отметила, что БпЛА BULLDOG пока находится только на этапе тестирования.

