Дрон-трансформер для коммуникаций и ударов: Украина тестирует новый БпЛА
Украинская компания Roboneers начала тестировать новый дрон. Многофункциональный БпЛА BULLDOG можно будет использовать для связи и ударных миссий.
Новый БпЛА способен быстро адаптироваться под различные боевые задачи. Об этом сообщили в Mezha.Media.
Что известно о новом украинском дроне?
Основные задачи для такого БпЛА – это поддерживать надежную радиосвязь между землей и воздухом в густо застроенных районах и обеспечивать точную доставку и сброс грузов по заданным целям в тактической зоне без потери контроля.
Платформа способна работать в условиях ограниченной видимости, потери GPS, повышенной влажности и пыли, а также в ночное время, что делает ее незаменимой для выполнения тактических задач,
– отметили в компании.
Какие характеристики имеет БпЛА BULLDOG:
- может находиться 70 минут в воздухе;
- дальность полета до 20 километров, а тактический радиус – до 10 километров;
- полезная нагрузка до 10 килограммов;
- скорость 12 – 15 метров в секунду;
- защищенный канал управления.
Также компания отметила, что БпЛА BULLDOG пока находится только на этапе тестирования.
