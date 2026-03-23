Новий БпЛА здатний швидко адаптуватися під різні бойові задачі. Про це повідомили в Mezha.Media.
Що відомо про новий український дрон?
Основні завдання для такого БпЛА – це підтримувати надійний радіозв’язок між землею та повітрям у густо забудованих районах та забезпечувати точне доставляння та скидання вантажів по заданих цілях у тактичній зоні без втрати контролю.
Платформа здатна працювати в умовах обмеженої видимості, втрати GPS, підвищеної вологості та пилу, а також у нічний час, що робить її незамінною для виконання тактичних задач,
– зазначили в компанії.
Які характеристики має БпЛА BULLDOG:
- може перебувати 70 хвилин у повітрі;
- дальність польоту до 20 кілометрів, а тактичний радіус – до 10 кілометрів;
- корисне навантаження до 10 кілограмів;
- швидкість 12 – 15 метрів за секунду;
- захищений канал управління.
Також компанія зазначила, що БпЛА BULLDOG поки що перебуває лише на етапі тестування.
Що ще відомо про українську зброю?
Дрони-перехоплювачі від української компанії "Дикі Шершні" використовуються для захисту військових об'єктів на Близькому Сході, і їх успішність дуже висока. Ці безпілотники є економічно вигідними та мають різні інноваційні технології.
Українська компанія DevDroid презентувала наземний роботизований комплекс Droid NW 40 з автоматичним гранатометом на виставці BEDEX у Брюсселі.
Україна розробила нові балістичні ракети FP-7, які є аналогом ATACMS, але вдвічі дешевші. Тестування переходить на новий етап, ракети будуть використовуватися вже для атак по ворогу.