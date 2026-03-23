Новий БпЛА здатний швидко адаптуватися під різні бойові задачі. Про це повідомили в Mezha.Media.

Що відомо про новий український дрон?

Основні завдання для такого БпЛА – це підтримувати надійний радіозв’язок між землею та повітрям у густо забудованих районах та забезпечувати точне доставляння та скидання вантажів по заданих цілях у тактичній зоні без втрати контролю.

Платформа здатна працювати в умовах обмеженої видимості, втрати GPS, підвищеної вологості та пилу, а також у нічний час, що робить її незамінною для виконання тактичних задач,
– зазначили в компанії.

Які характеристики має БпЛА BULLDOG:

  • може перебувати 70 хвилин у повітрі;
  • дальність польоту до 20 кілометрів, а тактичний радіус – до 10 кілометрів;
  • корисне навантаження до 10 кілограмів;
  • швидкість 12 – 15 метрів за секунду;
  • захищений канал управління.

Також компанія зазначила, що БпЛА BULLDOG поки що перебуває лише на етапі тестування.

Що ще відомо про українську зброю?

  • Дрони-перехоплювачі від української компанії "Дикі Шершні" використовуються для захисту військових об'єктів на Близькому Сході, і їх успішність дуже висока. Ці безпілотники є економічно вигідними та мають різні інноваційні технології.

  • Українська компанія DevDroid презентувала наземний роботизований комплекс Droid NW 40 з автоматичним гранатометом на виставці BEDEX у Брюсселі.

  • Україна розробила нові балістичні ракети FP-7, які є аналогом ATACMS, але вдвічі дешевші. Тестування переходить на новий етап, ракети будуть використовуватися вже для атак по ворогу.