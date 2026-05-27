Должен быть паритет в КАБах: почему Украине нужна своя управляемая авиабомба

Пока на фронте продолжаются тяжелые бои, в украинском оборонном секторе происходит постепенный сдвиг. 18 мая министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина впервые создала собственную управляемую авиационную бомбу – разработку участника платформы Brave1, которая уже прошла испытания и закуплена Министерством обороны первой экспериментальной партией. Боевая часть новой УАБ весит 250 килограммов, а само оружие способно поражать цели на десятки километров вглубь после пуска.

Эта новость становится поводом для более широкой дискуссии: где именно Украина отстает от России в "УАБной" гонке, можно ли заменить такие бомбы чем-то другим и насколько опасна зависимость от иностранных поставок. Об этом 24 Канал поговорил с авиационным экспертом, директором по развитию оборонного предприятия Анатолием Храпчинским – человеком, который непосредственно приобщен к развитию отечественной оборонки и регулярно представляет Украину на международных форумах по безопасности, в частности в Праге.

Одно из направлений, где пока нет паритета с россиянами – это УАБы. Храпчинский с этим соглашается и объясняет: чтобы понять, что на самом деле стоит за этим дисбалансом и что нужно для его преодоления, надо смотреть на проблему системно – от производства боеприпасов до состояния тактической авиации.

Почему паритет в УАБах – вопрос выживания, а не амбиций?

Храпчинский убежден, что паритет в УАБах с Россией нам не просто нужен – он жизненно необходим. УАБы, по его мнению, – это один из тех фундаментальных инструментов, который может существенно помочь нам остановить продвижение врага.

Ведь россияне используют их как инструмент массированного проламывания нашей обороны, и Украина не может отвечать на это только артиллерией или дронами. Чтобы эффективно уничтожать их наступательные резервы, бетонированные укрепления и логистические узлы в тылу, у Украины должен быть паритет во всех без исключения направлениях. Создание собственной управляемой бомбы дает нам возможность не только защищаться, но и навязывать свои правила игры, поражая цели с высокой точностью, считает эксперт.

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт Однако, даже при условии идеального и массового производства самих боеприпасов, ключевой проблемой в любом случае останется вопрос носителей. УАБ сама по себе не полетит к цели – чтобы применять такое оружие в больших объемах и действительно выровнять ситуацию на фронте, нам нужно много самолетов. Это взаимосвязанная экосистема. Мы можем изготовить тысячи умных бомб, но без достаточного количества современных западных бортов и адаптированных советских истребителей мы просто не сможем реализовать их потенциал. Поэтому реальный паритет в УАБах неразрывно связан с усилением нашей тактической авиации.

Заменить УАБы нечем, а полагаться на чужие – опасно?

Сейчас Украина применяет американские GBU (129-килограммовая бомба с дальностью 110 километров), JDAM и французские AASM Hammer. Но можно ли возлагать доверие исключительно на них?

Современная математика войны диктует свои жесткие правила: фронт требует не просто инноваций, а прежде всего дешевых модульных решений и возможности их быстрого масштабирования, говорит Храпчинский. Поэтому, хоть разработка и производство собственных управляемых бомб является серьезным технологическим вызовом для нашей промышленности, искать им другую альтернативу нецелесообразно, считает эксперт.

Справочно! Россия начала массово применять управляемые авиабомбы с планировочными модулями УМПК с 2023 года, превратив это в один из главных инструментов давления на украинскую оборону. Суть подхода – дешево и быстро: старые советские фугасные бомбы серии ФАБ массой от 250 до 3000 килограммов оснащаются модулем планирования и коррекции, что позволяет сбрасывать их за десятки километров от цели, не заходя в зону действия украинской ПВО.



Несмотря на невысокую точность, массированный характер применения обеспечивает разрушительный эффект: УАБы стали основным средством проламывания укрепленных позиций, уничтожения зданий в прифронтовых городах и давления на линию обороны по всей длине фронта. Ежемесячно Россия применяет сотни таких боеприпасов, и именно они в значительной степени определяют динамику наземных боев.



Украина в ответ опирается на поставки американских JDAM-ER и французских Hammer – значительно более точных, но ограниченных по количеству. Обе системы имеют существенные преимущества в точности по сравнению с российскими УМПК, однако их критически не хватает для системного влияния на ход боевых действий. Кроме того, американские JDAM-ER давно не модернизировались и уже не полностью соответствуют реалиям современного поля боя.

Сброс GBU в Афганистане в 2009 году / Фото Wikipedia

По сути, УАБ уже является наиболее эффективной и дешевой заменой ракет малого радиуса действия класса "воздух-поверхность", считает эксперт. Ни одно другое оружие не способно доставить такую массу взрывчатого вещества столь же экономически оправданным путем, чтобы гарантированно разобрать бетонированные позиции врага.

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт Что же касается полагания исключительно на иностранные боеприпасы, то такая зависимость – это категорически не "ок". Представляя украинский оборонный сектор на международных площадках, как сейчас в Праге, очень быстро убеждаешься в одном: политические настроения партнеров, бюрократические процедуры и ограничения на передачу или применение оружия меняются слишком часто.



Мы не имеем права ставить планирование наших операций в зависимость от чужих политических циклов или задержек в логистике. Максимальная опора на собственные силы и объединение возможностей украинских оружейников – это единственный надежный путь к независимости и эффективности на поле боя.

Россия выигрывает количеством, Запад – интеллектом боеприпасов

Кто же сейчас отстает в характеристиках УАБов – Запад, чьи бомбы уже использует Украина, или Россия? В этом вопросе важно разделять технологическое совершенство и математику массового промышленного производства, считает Храпчинский.

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт Если говорить о количественном показателе и темпах насыщения фронта, то Россия смогла вырваться вперед благодаря концептуально иному подходу. Они создали максимально дешевый, простой и легкий в сборке модуль УМПК, который позволил им в сжатые сроки конвертировать колоссальные советские запасы старых фугасных бомб в дальнобойное оружие. Они выигрывают за счет вала: когда на позицию летят тонны чугуна, для врага важна не столько изящность конструкции, сколько масштаб огневого давления, который проламывает любую фортификацию.

В то же время, если оценивать именно тактико-технические характеристики в контексте точности и надежности, российский УАБ критически отстает от западных аналогов – это однозначно не высокоточное оружие, говорит эксперт.

Западные системы имеют совершенную аэродинамику, цифровые помехозащищенные контуры управления и обеспечивают ювелирное попадание с отклонением в считанные метры.

Российские же изделия летят по значительно большей траектории погрешности, имеют серьезное круговое отклонение и критически зависят от системного противодействия средств радиоэлектронной борьбы.

Итак, Запад тотально опережает Россию в "интеллекте" боеприпасов, но проигрывает в осознании того, что на войне такой интенсивности даже самое умное оружие должно обязательно подкрепляться масштабными темпами производства, отмечает Храпчинский.

"Выравниватель": что говорят об украинской УАБ другие эксперты

Пока Храпчинский настаивает на стратегической необходимости собственного производства, вокруг новой украинской разработки уже идет профессиональная дискуссия. По данным Business Insider, украинская УАБ называется "Выравниватель" и разработана компанией DG Industry в рамках платформы Brave1. Она оснащена боевой частью массой 250 килограммов, интегрируется с самолетами F-16 и Mirage и использует современные алгоритмы наведения. Принципиально важно, что ее стоимость примерно в три раза ниже американских JDAM-ER.

Обратите внимание! 24 Каналу удалось подтвердить, что "Выравниватель" это предварительное название и эта бомба является одной из определенного количества разработок этого оружия.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, комментируя новую разработку для 24 Канала, отметил: ключевое условие боевой эффективности УАБ – устойчивое точное попадание с разных дистанций и углов атаки, а также защищенность от препятствий. Он сравнил подход России со "статистическим оружием" – то есть тактикой массированного применения за счет количества, а не точности. По его мнению, "Выравниватель" будет иметь настоящую боевую ценность только тогда, когда приблизится к стандартам американских JDAM и французских HAMMER – и одновременно будет производиться в достаточном масштабе.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный обращает внимание на ограничения: по его оценке, дальность новой бомбы – до 70 километров, что, учитывая насыщенность линии фронта вражеской ПВО, потребует от украинских пилотов сложных маневров на малых высотах. Среди вероятных целей – опорные и наблюдательные пункты оккупантов, блиндажи, пункты дислокации и логистика. То есть именно то, о чем говорит и Храпчинский: прежде всего – разрушение оборонительной инфраструктуры врага вдоль линии фронта.