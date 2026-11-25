Украинская разработка лазерной противовоздушной обороны уже дала первый результат в боевых условиях. Установка "Блиск" компании Carmine Sky уничтожила российский реактивный дрон "Герань" во время защиты объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщил Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что известно о боевом применении лазера "Блиск"?

Лазерные установки ПВО "Блиск" от компании Carmine Sky демонстрируют первые результаты в боевых условиях. Недавно один из таких комплексов, размещенный для защиты объекта критической инфраструктуры, поразил реактивный дрон "Герань".

Технология разрабатывается в рамках государственной программы "Частная ПВО" при поддержке оборонного кластера Brave1. В то же время о серийном производстве установки пока речь не идет – испытания продолжаются, а лазерные комплексы продолжают защищать критически важные объекты.

Бескрестнов подчеркнул, что в Украине несколько компаний работают над разработкой лазерного оружия для противовоздушной обороны. Такие технологии сложны и требуют значительных финансовых вложений, поэтому первые боевые результаты важны для развития этого направления.

Как лазерная установка сбила вражескую "Герань": смотрите видео

Что известно об украинской лазерной ПВО?

В начале ноября компания Carmine Sky развернула в Киеве лазерную установку "Блиск" для противодействия российским ударным беспилотникам. По данным разработчиков, мощность комплекса составляет 4 кВт, а заявленная дальность поражения воздушных целей – до одного километра.

Лазерный луч должен прожигать корпус беспилотника и выводить его из строя. В то же время эффективность такого оружия зависит от погодных условий – туман, облачность и осадки могут рассеивать луч и снижать его действие.

В начале ноября лазерная установка "Блиск" мощностью 4 кВт заступила на дежурство в Киеве для противодействия вражеским барражирующим боеприпасам. Комплекс предназначен для поражения воздушных целей на дистанции до 1000 метров и способен прожигать обшивку беспилотников.