Украина предложила Японии партнерство в сфере обороны

Евгений Хмара провел беседу с министром обороны Японии / Министерство обороны
Министр обороны Украины Евгений Хмара провел переговоры со своим японским коллегой Синдзиро Коидзумой. Стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере безопасности.
Украинский чиновник поблагодарил Японию за помощь. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
О чем говорили министры?
В субботу, 7 ноября, главы оборонных ведомств Украины и Японии Евгений Хмара и Синдзиро Коидзуми провели встречу в онлайн-формате. Киев сообщил, что готов делиться с Токио опытом ведения современной войны.
Хмара поблагодарил коллегу за поддержку, в частности за передачу специальной автомобильной техники. Также министры обсудили программы медицинской реабилитации раненых украинских военнослужащих.
В ходе беседы украинская сторона охарактеризовала текущую ситуацию с безопасностью на фоне усиления российских ударов по мирным городам. Основными вызовами для систем противовоздушной обороны остаются баллистические ракеты и реактивные беспилотники.
Евгений Хмара ознакомил своего зарубежного коллегу с конкретными шагами по эффективному противодействию этим ударам. Он отметил готовность Украины наладить регулярный обмен оперативной информацией в целях развития долгосрочного оборонного партнерства.
Мы готовим программы обмена опытом со странами-партнерами. В первую очередь это наш уникальный опыт обороны на поле боя. Силы обороны постоянно адаптируются к современным угрозам. Опыт украинских воинов может укрепить безопасность других стран
Он добавил, что украинские военные продолжают совершенствовать методы борьбы с воздушными целями прямо на поле боя, что делает этот опыт чрезвычайно ценным для армий государств-партнеров.
Напомним, в октябре этого года Министерство обороны Японии заключило контракт на закупку дронов-перехватчиков украинской компании SkyFall. Синдзиро Коидзуми тогда отмечал опыт Украины в совершенствовании военных технологий.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии1 комментарий