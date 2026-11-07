Украина предложила Японии партнерство в сфере обороны

Министр обороны Украины Евгений Хмара провел переговоры со своим японским коллегой Синдзиро Коидзумой. Стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере безопасности.

Украинский чиновник поблагодарил Японию за помощь. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

О чем говорили министры?

В субботу, 7 ноября, главы оборонных ведомств Украины и Японии Евгений Хмара и Синдзиро Коидзуми провели встречу в онлайн-формате. Киев сообщил, что готов делиться с Токио опытом ведения современной войны.

Хмара поблагодарил коллегу за поддержку, в частности за передачу специальной автомобильной техники. Также министры обсудили программы медицинской реабилитации раненых украинских военнослужащих.

В ходе беседы украинская сторона охарактеризовала текущую ситуацию с безопасностью на фоне усиления российских ударов по мирным городам. Основными вызовами для систем противовоздушной обороны остаются баллистические ракеты и реактивные беспилотники.

Евгений Хмара ознакомил своего зарубежного коллегу с конкретными шагами по эффективному противодействию этим ударам. Он отметил готовность Украины наладить регулярный обмен оперативной информацией в целях развития долгосрочного оборонного партнерства.

Мы готовим программы обмена опытом со странами-партнерами. В первую очередь это наш уникальный опыт обороны на поле боя. Силы обороны постоянно адаптируются к современным угрозам. Опыт украинских воинов может укрепить безопасность других стран,

– отметил Евгений Хмара.

Он добавил, что украинские военные продолжают совершенствовать методы борьбы с воздушными целями прямо на поле боя, что делает этот опыт чрезвычайно ценным для армий государств-партнеров.

Напомним, в октябре этого года Министерство обороны Японии заключило контракт на закупку дронов-перехватчиков украинской компании SkyFall. Синдзиро Коидзуми тогда отмечал опыт Украины в совершенствовании военных технологий.