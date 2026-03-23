Украинцы создали технологию, позволяющую управлять дронами из любой точки планеты

Подразделение "Орион" запускает управление дронами Vampire из любой точки Земли. Эту технологию украинские военные испытывают одними из первых в мире.

Операторы подразделения "Орион" стали одними из первых в Украине и мире, кто испытал технологию дистанционного управления тяжелыми дронами Vampire. Управление через спутниковый интернет позволяет выполнять задачи на фронте из любой точки мира, где имеется интернет, сообщили в подразделении 24 Канала.

Как будут управлять дронами с дальнего тыла?

Новая технология позволяет подключиться к интернету и управлять боевым дроном через пульт из любой точки Украины и мира.

Когда пилоты БПЛА стали главной мишенью россиян, мы начали искать, как их скрыть от врага,

– объяснили в "Орионе".

Обратите внимание! Технология дистанционного управления беспилотниками испытана несколько лет назад на дронах, которые дороже Vampire примерно в пять раз. Поэтому ими гораздо труднее управлять, также более сложные в обслуживании. В "Орионе" отметили, что научиться управлять такими дронами можно за месяц, а "Вампиром" – за пять дней.

Снаряжение "Вампира" / Фото подразделения "Орион"

Среди других преимуществ Vampire такие:

лучшая защита от РЭБ;

Vampire можно посадить в любой лесополосе независимо от радиогоризонта;

новая технология значительно ускорит подготовку новых пилотов.

Еще в 2022 году во время боев за Бахмут стало очевидно: операторы дронов на фронте находятся в такой же опасности, как и пехота. Враг быстро понял, что пилоты БПЛА – одна из ключевых целей. Именно они ведут разведку, корректируют удары и уничтожают логистику противника, – отмечают в "Орионе".

Таким образом позиции операторов дронов стали приоритетной целью для россиян – по ним начали целенаправленно отрабатывать артиллерией, FPV-дронами и авиабомбами. Поэтому возникла необходимость искать решение дистанционного управления.

Мы консультировались с разработчиками различных технологических решений и осенью 2025 года нашли то, что искали. Украинские инженеры смогли адаптировать технологию дистанционного управления тяжелыми дронами через спутниковую связь. Это позволило отвести пилотов на значительную дистанцию от фронта и получить стабильный канал управления,

– объясняет офицер группы управления штаба подразделения "Орион" Владислав Золотарев.

Что нужно для управления дроном?

Чтобы управлять беспилотником за сотни километров, нужны такие вещи:

ноутбук;

пульт управления;

защищенное и стабильное интернет-соединение.

Для управления в дрон интегрируют специальный модуль – он позволяет передавать сигнал управления через спутниковый канал связи. После подключения оператор получает полный контроль над беспилотником.

Какие миссии уже выполнили?

"Орион" (пограничная комендатура быстрого реагирования ГПСУ, бригады гвардии наступления "Месть") одним из первых в истории выполнил сложную логистическую миссию на расстоянии более 1100 километров от фронта.

Vampire в полете / Фото подразделения "Орион"

Сейчас одним из самых сложных участков, где работают операторы – Купянское направление. "Орион" доставляет воду, продукты и оборудование через реку Оскол. Этот район контролирует российское подразделение "Рубикон". Из-за вражеской РЭБ и сложного рельефа пользование обычными дронами тяжелое, поэтому в этих условиях начали использовать "Вампиры" с управлением через спутник.

Дрон загружают водой, едой или оборудованием и запускают с точки старта. Он перелетает через Оскол, садится возле позиций пехоты или командного пункта, бойцы забирают груз – и дрон возвращается обратно, – рассказывает офицер группы управления штаба подразделения "Орион" Владислав Золотарев.

Интересно! В "Орионе" добавили, что дроном уже управляли на расстоянии более 1100 километров от фронта – с запада Украины.

Военные планируют дальше искать технические решения по спутниковому управлению другими дронами.

Какая опасность от российского "Рубикона"?