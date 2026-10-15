От России до границ Украины и НАТО: в Беларуси развертывают новую систему военной связи

Россия развертывает в Беларуси сеть защищенной военной связи, ориентированную на нужды российской армии вблизи границ Украины и НАТО. Радиорелейные магистрали прокладываются с востока на запад – от российской границы до Польши, стран Балтии и Киева.

Об этом говорится в аналитическом отчете "Милитаризация Беларуси", который BELPOL представил в Варшаве совместно с Обществом железнодорожников Беларуси.

Какую систему связи развертывают в Беларуси?

Основой новой сети являются радиорелейные линии и направленные антенны. Такое оборудование позволяет передавать информацию по радиоканалам и, по оценке авторов отчета, снижать риск ее перехвата или прослушивания.

Специальное оборудование устанавливают на вышках мобильного оператора МТС. Его владельцами являются российский капитал, которому принадлежит 49 % компании, и белорусское государство с долей 51 %.

Сеть строится не по схеме соединения Минска с областными центрами. Вместо этого радиорелейные магистрали прокладывают с востока на запад – от российской границы до границ Польши, Литвы, Латвии и Украины. В частности, одну из линий обустраивают вдоль автомобильной трассы М-10 по маршруту Гомель – Брест.

Система стационарной радиорелейной связи МО РБ у границ Украины / BELPOL

Представитель BELPOL Матвей Купрейчик заявил, что такая география размещения ретрансляторов может указывать на ориентацию системы на нужды российской армии. Единый командный центр сети расположен на территории России.

Базовые станции транкинговой связи стандарта DMR у границ Украины / BELPOL

Ранее, во второй половине 2025 года, Россия развернула на территории Беларуси систему ретрансляторов для управления беспилотниками, которые осуществляют атаки на северные области Украины.

Такая инфраструктура может создавать дополнительные угрозы для украинских регионов вблизи белорусской границы – в частности, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областей.

Напомним, ч Беларусь постепенно наращивает свой военный потенциал т и расширяет инфраструктуру, которая может помочь России перебрасывать войска и технику к границам НАТО и Украины.

Как рассказал в интервью 24 Канала представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по вопросам обороны и национальной безопасности Вадим Кабанчук, белорусский военно-промышленный комплекс может выйти на максимальные объемы производства военной продукции в 2027 году. Он также обратил внимание на развитие военной логистики и возможностей для перевозки российских войск по железной дороге.

Эти мощности могут быть использованы Москвой в случае нового регионального кризиса. В то же время Кабанчук предупредил, что пока нет оснований утверждать о неизбежном нападении в 2027 году.