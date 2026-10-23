В России остаются сотни боевых самолетов: в ГУР рассказали об авиапарке и потерях противника

Россия сохраняет значительный авиационный потенциал и продолжает производить современные боевые самолеты. По состоянию на конец 2025 года российский авиапарк насчитывал сотни Су-30, Су-34, Су-35С и Су-57.

В то же время российская авиация несет потери, а возможности пополнения парка различаются в зависимости от типа самолетов. Об этом пишет УНИАН.

Сколько боевых самолетов у России?

Россия располагает значительным количеством боевых самолетов, которые использует для выполнения задач в войне против Украины. В то же время не все машины из имеющегося парка могут одновременно выполнять боевые вылеты: часть находится на ремонте, модернизации или имеет ограниченный технический ресурс.

По оценкам ГУР МО Украины, на конец 2025 года Россия имела:

Су-34 и Су-34М – около 125 самолетов;

Су-30М2, Су-30СМ и Су-30СМ2 – примерно 140–145 машин;

Су-35С – около 135–140 самолетов;

Су-57 – примерно 20 машин.

Эти цифры отражают оценку общего авиапарка, а не количество самолетов, которые Россия может одновременно задействовать для выполнения боевых задач. Точные данные о численности авиации с учетом поставок и потерь в течение 2026 года пока не разглашаются.

Какие потери понесла российская авиация?

В ГУР сообщили о нескольких случаях уничтожения или критического повреждения российских самолетов. В то же время по отношению к части машин окончательный статус остается неизвестным, поэтому их нельзя автоматически относить к безвозвратным потерям.

Среди упомянутых разведкой эпизодов – катастрофа Ту-22М3 в Иркутской области 15 июня, заявленное сбивание Су-35 на восточном направлении 8 июля и поражение двух Ту-95МС на аэродроме Энгельс 17 июля и 28 августа.

Также сообщалось о катастрофе Су-57 в Московской области 23 июля и столкновении двух Су-35С над Курской областью 7 сентября. Отдельно разведка упомянула о поражении нескольких Су-57 и одного Су-34 на аэродроме Шагол 25 апреля, а также Су-24 в оккупированном Крыму 7 сентября.

Что касается этих случаев, полные официальные сведения отсутствуют, а текущее состояние поврежденных машин не установлено. Поэтому масштабы безвозвратных потерь могут отличаться от количества самолетов, подвергшихся поражениям.

Может ли Россия пополнять авиапарк?

Россия продолжает серийное производство современной тактической авиации, что позволяет частично компенсировать потери и обновлять парк. В то же время темпы производства варьируются в зависимости от типа самолета, а данные за предыдущие годы не гарантируют сохранения тех же объемов в 2026 году.

В 2022 году Россия получила восемь Су-34, в 2023 году – 11, а в 2024 году – примерно 12–14 машин. Для Су-35С средний показатель поставок в 2021–2025 годах составлял около 11–12 самолетов в год.

В разведке отмечают, что производство Су-30СМ2 и Су-57 продолжается, однако достоверно определить его текущие темпы невозможно. В то же время серийное производство новых Су-24, Ту-95 и Ту-22М3 не ведется: имеющиеся самолеты поддерживаются в рабочем состоянии за счет ремонта и модернизации.

Основные производственные мощности сосредоточены на нескольких предприятиях. Су-34 выпускают на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова, Су-30СМ и Су-30СМ2 – на Иркутском авиационном заводе, а Су-35С и Су-57 – на авиационном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, 21 октября российская армия потеряла еще один истребитель Су-30СМ. В результате катастрофы боевого самолета погибли оба члена экипажа.