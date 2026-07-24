Бронетранспортер без водителя: в "Хартии" продемонстрировали роботизированный M113

Инженеры бригады "Хартия" переоборудовали американский бронетранспортер M113 в дистанционно управляемую платформу. Машина может выполнять задачи на заминированных участках без экипажа внутри, что снижает риск для военных.

О роботизированном бронетранспортере сообщили в "Хартии". Фотографии переоборудованной машины опубликовал Павел Иткин.

Оператор остается на безопасном расстоянии

После модернизации M113 можно управлять с помощью дистанционного пульта. Военному не нужно находиться внутри бронетранспортера во время движения по опасному участку.

Это особенно важно при работе на территориях, где каждый метр может быть заминирован. Даже в случае подрыва основной риск берет на себя техника, а не экипаж.

Разминирование и доставка грузов

Роботизированный M113 предназначен для дистанционного разминирования и логистических операций.

Машина может двигаться впереди других подразделений, проверяя маршрут или прокладывая безопасный путь через опасный участок. Также ее можно использовать для доставки грузов в места, где применение обычного транспорта создает чрезмерный риск для водителя и сопровождения.

В "Хартии" не раскрыли характеристик системы дистанционного управления, дальности связи и оборудования, используемого для разминирования.

Бронетранспортер получил новую роль

Гусеничный M113 создавался как бронированный транспорт для перевозки пехоты. Его конструкция позволяет передвигаться по сложной местности и перевозить людей или грузы под защитой брони.

Дистанционное управление меняет роль машины. Вместо транспортировки экипажа она может работать как тяжелая наземная роботизированная платформа на наиболее опасных направлениях.

Такое переоборудование позволяет использовать имеющуюся технику для задач, которые ранее требовали непосредственного присутствия военных. Роботизированный M113 может работать там, где риск подрыва или огневого поражения слишком высок для обычного экипажа.