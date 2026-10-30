"Эффективность очень большая": в Украине имеется пять моделей перехватчиков реактивных дронов

В Украине на сегодняшний день создано как минимум пять моделей перехватчиков высокоскоростных ударных беспилотников противника. Некоторые отечественные разработки демонстрируют чрезвычайно высокие показатели эффективности в боевых условиях.

Как сообщает корреспондент "Укринформа", о наличии отечественных разработок во время брифинга заявил внештатный советник Президента Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Какие подробности известны о перехватчиках реактивных дронов?

Он отметил, что специалисты создали целый ряд технических решений для противодействия воздушным атакам.

Как минимум пять перехватчиков. И есть перехватчики, эффективность которых очень большая,

– сообщил Бескрестнов.

Он пояснил, что делать окончательные выводы об эффективности созданных систем военные смогут только после того, как та или иная модель перехватчика будет внедрена во всех подразделениях.

Работа над внедрением и результаты на поле боя

Ранее министр обороны Украины Евгений Хмара заявлял, что Украина уже располагает дронами-перехватчиками реактивных "Шахедов" под названием "Барс".

Этот тип беспилотников продемонстрировал 100-процентную эффективность в противодействии вражеским дронам, и в настоящее время продолжается наращивание темпов их выпуска.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, за последние три месяца украинские бойцы сбивают в среднем почти 60 % вражеских реактивных беспилотников, а при отражении отдельных атак этот показатель достигает 80%.

Также ранее мы писали о том, что оккупанты стремятся усовершенствовать навигацию ударных аппаратов оптическими модулями, что побуждает разрабатывать новые способы защиты.