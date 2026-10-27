"Достигает 80%": в Генштабе рассказали об успехах в сбивании реактивных дронов

Как отмечается в телеграмме Генерального штаба ВСУ от 27 октября, эффективность уничтожения таких целей постепенно демонстрирует положительную динамику. Весомый вклад в ликвидацию скоростных ударных аппаратов в настоящее время вносит тактическая авиация.

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Какое вооружение задействуется для перехвата?

В военном ведомстве подчеркнули, что для обезвреживания реактивных беспилотников украинские военные активно применяют самолеты F-16, Mirage и МиГ-29.

В то же время крайне важным остается наращивание потенциала "малой ПВО" в условиях дефицита зенитных управляемых ракет.

Речь идет о зенитных артиллерийских комплексах "Гепард" и "Шилка", новейших системах Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin, дронах-перехватчиках, а также мобильных огневых группах.

Бойцы таких групп используют не только пулеметы, но и переносные зенитно-ракетные комплексы, с помощью которых успешно уничтожают реактивные аппараты противника.

Снижение затрат на сбивание и новые перехватчики

Параллельно продолжается работа над существенным удешевлением процесса отражения подобных воздушных ударов. В частности, специалисты проводят испытания новых перехватчиков.

Как отметили военные, отдельные отечественные образцы уже имеют на своем счете по несколько десятков уничтоженных реактивных целей.

Ранее Юрий Игнат рассказывал, что неблагоприятные погодные условия и туман существенно затрудняют сбивание реактивных дронов для расчетов ПВО.