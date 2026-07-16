Дальность до 500 километров: Великобритания разрабатывает собственную баллистику, которую передаст Украине

Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем полвека британской баллистической ракеты. Проект призван одновременно усилить поддержку Украины и снизить зависимость Европы от американского вооружения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о британской разработке?

По информации источников, знакомых с проектом Nightfall, Министерство обороны Великобритании упростило технические требования к ракете, чтобы ускорить ее разработку и передать Украине уже в 2027 году.

Ожидается, что испытательные пуски начнутся в течение следующих 12 месяцев, а первые поставки запланированы на конец 2027 года. Обычно разработка и принятие на вооружение баллистических ракет занимает более десяти лет.

Как отмечают в Bloomberg, проект преследует две основные цели: обеспечить Украину вооружением для противодействия российской агрессии и укрепить оборонный потенциал Европы на фоне менее предсказуемой поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки.

Во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил Владимира Зеленского, что Лондон и в дальнейшем будет поддерживать Украину – даже после того, как на следующей неделе он передаст пост Энди Бернему.

Британский народ поддерживает вас всем, чем может,

– сказал он на пресс-конференции вместе с Зеленским.

Изначально проект Nightfall предусматривал создание ракеты с дальностью полета более 600 километров, боевой частью массой 300 килограммов и стоимостью менее 500 тысяч фунтов стерлингов (без учета боевой части, пусковой установки и затрат на разработку).

После консультаций с промышленностью требования пересмотрели: дальность сократили до 500 километров, массу боевой части – до 200 килограммов, а максимальную стоимость одной ракеты увеличили до 800 тысяч фунтов стерлингов.

Новая ракета должна запускаться с различных типов платформ, способных осуществлять быстрые залпы несколькими ракетами. Она также должна работать в условиях мощной радиоэлектронной борьбы и быть достаточно простой в производстве, чтобы выпускать до 10 систем в месяц с минимальной зависимостью от иностранных компонентов.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что новая система позволит украинским военным наносить удары по ключевым военным целям еще до того, как российские силы успеют отреагировать.

Кроме того, Великобритания разрабатывает для Украины недорогие дальнобойные крылатые ракеты – их испытания уже проходят на территории страны. Эта программа, получившая название Project Brakestop, стартовала в конце 2024 года.

Напомним, ранее на этой неделе коалиция европейских государств также договорилась объединить научный и промышленный потенциал для создания собственной системы противоракетной обороны, которая сможет конкурировать с американскими комплексами Patriot или дополнять их возможности.