Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про британську розробку?

За інформацією джерел, обізнаних із проєктом Nightfall, Міністерство оборони Великої Британії спростило технічні вимоги до ракети, щоб пришвидшити її розробку та передати Україні вже у 2027 році.

Очікується, що випробувальні пуски розпочнуться протягом наступних 12 місяців, а перші поставки заплановані на кінець 2027 року. Зазвичай розробка та прийняття на озброєння балістичних ракет займає понад десять років.

Як зазначають у Bloomberg, проєкт має дві основні цілі: забезпечити Україну озброєнням для протидії російській агресії та зміцнити оборонний потенціал Європи на тлі менш передбачуваної підтримки з боку Сполучених Штатів Америки.

Під час візиту до Києва прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив Володимира Зеленського, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну – навіть після того, як наступного тижня він передасть посаду Енді Бернему.

Британський народ підтримує вас усім, що має,

– сказав він на пресконференції разом із Зеленським.

Спочатку проєкт Nightfall передбачав створення ракети з дальністю польоту понад 600 кілометрів, бойовою частиною масою 300 кілограмів і вартістю менш ніж 500 тисяч фунтів стерлінгів (без урахування бойової частини, пускової установки та витрат на розробку).

Після консультацій із промисловістю вимоги переглянули: дальність скоротили до 500 кілометрів, масу бойової частини – до 200 кілограмів, а максимальну вартість однієї ракети збільшили до 800 тисяч фунтів стерлінгів.

Нова ракета має запускатися з різних типів платформ, здатних здійснювати швидкі залпи кількома ракетами. Вона також повинна працювати в умовах потужної радіоелектронної боротьби та бути достатньо простою у виробництві, щоб випускати до 10 систем на місяць із мінімальною залежністю від іноземних компонентів.

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що нова система дозволить українським військовим завдавати ударів по ключових військових цілях ще до того, як російські сили встигнуть відреагувати.

Крім того, Велика Британія розробляє для України недорогі далекобійні крилаті ракети – їхні випробування вже тривають на території країни. Ця програма, що отримала назву Project Brakestop, стартувала наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, раніше цього тижня коаліція європейських держав також домовилася об'єднати науковий та промисловий потенціал для створення власної системи протиракетної оборони, яка зможе конкурувати з американськими комплексами Patriot або доповнювати їхні можливості.