Легендарные вертолеты Великобритании начнут сбрасывать на врага рои БПЛА, – The Telegraph

Британские военные хотят превратить легендарные вертолеты Chinook в носители дронов. Во время полета они смогут сбрасывать на врага рои автономных беспилотников.

Вертолет Chinook на протяжении десятилетий был основным транспортным средством британской армии. Он доставлял военных и технику на поле боя. Теперь командование решило кардинально изменить его роль. Об этом пишет The Telegraph.

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Как по-новому будут использовать вертолеты Chinook?

В настоящее время уже ведутся испытания, в ходе которых с задней рампы Chinook запускают автономные беспилотники. В армии считают, что это может коренным образом изменить способ использования двухвинтовых вертолетов. Их экипажи получат беспрецедентные возможности для поражения целей роями дронов.

Пока что испытания проводятся с FPV-дронами, которыми после запуска с вертолета управляет оператор с помощью пульта и очков.

Модернизация Chinook сделает британскую армейскую авиацию как минимум в 10 раз более смертоносной. Такое мнение высказал командир 1-й авиационной боевой бригады британской армии Ник Инглиш.

По его словам, новая концепция открывает возможности, которых раньше не было.

По словам бригадира, дроны смогут лететь впереди Chinook и вести разведку, передавая изображения целей на расстоянии до 20 километров. В будущем вертолёт сможет запускать до 16 более крупных беспилотников из специальных контейнеров. Их планируют оснащать средствами радиоэлектронной борьбы для подавления систем противника, а также ракетным вооружением. В таком случае Chinook фактически превратится в носитель ударных дронов.

Он также допустил использование вертолетов для запуска дронов вблизи кораблей так называемого "теневого флота".

"Мы фактически переписываем всю доктрину применения Chinook в боевых операциях. Это фундаментальное изменение того, как мы будем вести войну", – сказал командир.

Испытания продолжаются уже около года и могут завершиться уже через полтора года. Командование надеется, что уже через 12–18 месяцев Chinook смогут выполнять боевые задачи с полным комплектом беспилотников на борту.

В следующем году авиапарк Chinook пополнится 14 новыми версиями с увеличенной дальностью полета. Новые вертолеты производства Boeing будут иметь вдвое большую дальность полета, возможность дозаправки в воздухе и смогут перевозить до 55 военнослужащих или 10 тонн груза.

Chinook будет работать в связке с ударными вертолетами Apache, позволяя экипажам обоих типов машин совместно атаковать противника. Пока Apache будет наносить удар, Chinook сможет подавлять цель средствами РЭБ.

Отметим, что вертолеты Chinook находятся на вооружении британской армии с 1981 года. Они принимали участие в войне в Персидском заливе, операциях в Африке, Европе, Ираке и Афганистане.

В настоящее время Великобритания использует около 51 такого вертолёта, которые базируются на авиабазе RAF Odiham.

Текущий этап испытаний проводится в рамках проекта Hornets Nest. Его главная цель – обеспечить безопасный запуск беспилотников с вертолетов Chinook в соответствии со всеми нормативными и юридическими требованиями. Параллельно реализуется проект Nyx стоимостью 10 миллионов фунтов, который предусматривает создание автономных беспилотников для совместной работы с новейшими ударными вертолётами AH-64E Apache. Такие дроны будут выполнять самые рискованные задачи – разведку, радиоэлектронную борьбу и поиск целей. Их планируют начать внедрять в боевые подразделения к 2030 году.

К слову, ранее стало известно, что Великобритания успешно испытала новые дальнобойные ракеты. Они могут поражать цели на расстоянии более 480 километров. Если программа завершится успешно, первые серийные ракеты могут быть переданы Украине уже в следующем году.