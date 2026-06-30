Украина укрепляет сотрудничество в области обороны с одной из стран НАТО
Украина и Дания намерены углубить сотрудничество в области военных технологий. Среди основных направлений, на которых сосредоточат внимание стороны, – Drone deal, противоракетная оборона и прочее.
Об этом сообщили Министерство обороны Украины и его глава Михаил Федоров.
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О чем договорились Украина и Дания?
В Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Михаила Федорова и его коллеги из Дании Йеппе Брууса. Политики договорились, что расширение сотрудничества будет происходить в следующих направлениях:
- производство дронов;
- средства защиты от баллистических ракет;
- поддержка оборонных технологий.
В центре внимания – расширение программы Drone Deal. Украина готова делиться с партнерами боевым опытом, данными и технологиями современной войны. Это взаимовыгодное партнерство. Мы получаем больше средств для фронта, а партнеры – доступ к украинским оборонным инновациям,
– заявил Михаил Федоров
В то же время Киев и Копенгаген договорились о развитии совместных программ для поддержки оборонных стартапов и технологий в сфере безопасности. Большое внимание партнеры уделили разработке европейского антибаллистического проекта.
Также стороны обсудили разблокирование 6 миллиардов евро в рамках European Peace Facility. Эти средства могут быть направлены на критические нужды Сил обороны.
Поблагодарил Данию за системную поддержку Украины: участие в PURL, Чешской инициативе, "датской модели", передачу F-16, гибкое перенаправление финансирования на дальнобойные артиллерийские боеприпасы и поддержку подготовки украинских военных,
– поблагодарил министр обороны.
В ведомстве пообещали, что Украина продолжит расширять партнерства, которые дают ей больше технологий, возможностей и силы на поле боя.
Военная помощь Украине
На днях Воздушные силы получили десяток новых легкомоторных самолетов ALTO NG. По данным Министерства обороны, это позволит развернуть полноценную учебную базу внутри страны и существенно удешевить подготовку летчиков.
Также британские компании MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace завершили разработку трех новых систем вооружения. Они должны пройти испытания, после чего их планируют передать Украине для использования на фронте уже в 2026 году.