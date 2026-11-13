Без пехоты никто ничего не сможет сделать, – Апостол о будущем войны дронов
Современные беспилотные системы и новейшее вооружение не способны полностью заменить военных на фронте. Только пехотные подразделения обеспечивают физический контроль над позициями и удержание рубежей обороны.
Об этом во время встречи с украинскими и иностранными журналистами рассказал командующий ДШВ Олег Апостол.
Какова роль пехоты в будущем
Апостол отметил, что стремительное появление новых технологий коренным образом меняет поле боя.
В то же время выполнение специфических задач на линии соприкосновения невозможно полностью возложить на роботизированные комплексы.
Без пехоты никто не сможет ничего делать: ни прочесать передний край, ни двигаться, ни удерживать рубеж,
– подчеркнул Олег Апостол.
По словам командующего, развитие инновационных средств должно прежде всего сохранять жизнь личного состава и повышать выживаемость воинов. Новейшее вооружение призвано минимизировать риски для пехотинцев, облегчать выполнение боевых задач и усиливать совместный потенциал подразделений.
Напомним, что, по словам Апостола, по итогам двух наступательных операций украинские военные восстановили контроль в целом над более чем 800 квадратными километрами территории.
ВСУ планируют наступательные операции там, где есть реальные шансы на успех. На сложных участках фронта главной задачей может быть сдерживание российской армии и стабилизация обороны.