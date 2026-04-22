Куда исчезло до 50% американских запасов ракет для Patriot: CNN привел данные Пентагона

США постепенно исчерпывает свои основные запасы ракет для противовоздушной обороны. В частности, для войны с Ираном они потратили почти половину запасов средств для THAAD и Patriot.

Об этом CNN рассказали эксперты, знакомые с результатами последних внутренних оценок Министерства обороны США.

Смотрите также "Хитрый ход": Иран не поверил Трампу и резко ответил на заявление о перемирии

Сколько ракет потратили США?

Как сообщили эксперты, за последние семь недель боевых действий с Ираном американцы использовали не менее 45% запасов высокоточных ракет. В частности, вооруженные силы США потратили около 50% ракет-перехватчиков для ПВО Patriot и по меньшей мере половину запасов ракет для THAAD.

Такие цифры Центра стратегических и международных исследований совпадают с секретными данными Пентагона, говорят источники.

Они также предостерегают о "негативном риске" исчерпания боеприпасов, если новый конфликт развернется в ближайшие годы.

В краткосрочной перспективе США, вероятно, будут хранить достаточно бомб и ракет, чтобы продолжать боевые операции против Ирана, если неустойчивое прекращение огня не удастся соблюдать,

– предполагают аналитики.

По данным CSIS и источников издания, Пентагон уже заключил контракты на расширение и ускорение производства ракет. Однако замена этих систем может занять от трех до пяти лет.

Аналитики считают, что нынешних запасов критически важных боеприпасов Соединенных Штатов уже может быть недостаточно для противостояния почти равному противнику, например Китаю. А на восстановление запасов до довоенного уровня понадобятся годы.

Конфликт между США и Ираном: последние заявления