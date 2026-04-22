Про це CNN розповіли експерти, обізнані з результатами останніх внутрішніх оцінок Міністерства оборони США.

Дивіться також "Хитрий хід": Іран не повірив Трампу та різко відповів на заяву про перемир’я

Скільки ракет витратили США?

Як повідомили експерти, за останні сім тижнів бойових дій з Іраном американці використали щонайменше 45% запасів високоточних ракет. Зокрема, збройні сили США витратили близько 50% ракет-перехоплювачів для ППО Patriot та щонайменше половину запасів ракет для THAAD.

Такі цифри Центру стратегічних та міжнародних досліджень збігаються з секретними даними Пентагону, кажуть джерела.

Вони також застерігають про "негативний ризик" вичерпання боєприпасів, якщо новий конфлікт розгорнеться у найближчі роки.

У короткостроковій перспективі США, ймовірно, зберігатимуть достатньо бомб і ракет, щоб продовжувати бойові операції проти Ірану, якщо нестійке припинення вогню не вдасться дотримуватися,

– припускають аналітики.

За даними CSIS та джерел видання, Пентагон уже уклав контракти на розширення та прискорення виробництва ракет. Проте заміна цих систем може зайняти від трьох до п'яти років.

Аналітики вважають, що нинішніх запасів критично важливих боєприпасів Сполучених Штатів вже може бути недостатньо для протистояння майже рівному супротивнику, наприклад Китаю. А на відновлення запасів до довоєнного рівня знадобляться роки.

