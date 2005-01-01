Цифры впечатляют: сколько Иран выпустил дронов и баллистических ракет по странам Ближнего Востока

За 31 день после начала операций США и Израиля Иран совершил тысячи ударов по странам Ближнего Востока. Официальные данные свидетельствуют о масштабе, который может быть значительно больше из-за неполной статистики.

После старта операций Тегеран начал массированно атаковать Израиль, американские военные базы и другие государства региона используя разнообразное вооружение. Об этом сообщает издание Defense Express.

Сколько ракет и дронов использовал Иран?

С начала войны на Ближнем Востоке, под ударами оказались Израиль, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Иордания. В то же время не все страны публикуют подробную статистику по количеству пусков, перехватов или попаданий, поэтому реальные цифры примененного вооружения могут отличаться.

Как отмечает Defense Express, по состоянию на 30 марта, больше всего атак подверглись Объединенные Арабские Эмираты – по меньшей мере 1941 беспилотник, 15 крылатых и 425 баллистических ракет. Далее следует Кувейт, по которому было выпущено 616 дронов, 2 крылатых и 307 баллистических ракет.

Саудовская Аравия подверглась ударам по меньшей мере 764 беспилотниками, 8 крылатыми и 63 баллистическими ракетами. У Бахрейне зафиксировано применение 398 дронов и 182 баллистических ракет. Однако, данные по Катару и Иордании являются устаревшими. По состоянию на начало марта против Катара было применено 12 дронов и 65 баллистических ракет, а по Иордании – 36 дронов и 13 баллистических ракет.

Всего, только по подтвержденным официальным данным, Иран применил не менее 3767 беспилотников, 25 крылатых и 1055 баллистических ракет по шести странам региона.

Впрочем, реальные масштабы атак могут быть значительно больше. В подсчетах не учтены удары по Израилю, Ираку, Оману, Турции, Кипру и американским базам в регионе, где также применялись сотни ракет и дронов.

Эксперты издания отмечают, что точное количество использованного вооружения можно будет установить только после завершения боевых действий, которые пока далеки от завершения.

Что известно о вооружении, которое использует Иран?