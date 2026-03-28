В случае пуска иранской баллистической ракеты с дальностью 4000 километров, в зоне риска абсолютное большинство европейских столиц. Об этом сообщили в Defense Express.

Как мир узнает о запуске баллистики из Ирана?

В случае пуска баллистической ракеты из Ирана цель сразу зафиксируют спутники США. Впоследствии ракету заметят на экранах радаров самолетов AEW&C.



Радиус досягаемости баллистических ракет Ирана / карта Defense Express

Когда ракета уже достигнет высоты около 20 километров, ее должна увидеть РЛС AN/TPY-2 на базе вооруженных сил США Kürecik (Кюреджик) в Турции.

Объединение данных из разных источников в одну сеть позволяет быстро и точно определить угрозу, направление ракеты и распределить средства ее уничтожения,

– отметили в издании.

Смогут ли Европа и США обезвредить иранские ракеты?

Первую попытку перехвата могут осуществить эсминцы, используя противоракеты SM-3, которые уничтожают баллистические цели вне атмосферы. Именно с этих кораблей уже сбивали ракеты, которые летели в сторону Турции.



Пуск ракеты SM-3 / Фото Getty Images

Но это не единственный способ перехвата. США имеют два комплекса Aegis Ashore – в Румынии (Девеселу) и Польше (Редзиково), которые работают так же как эсминцы.

Учитывая эффективность перехватчиков SM-3, даже одного из этих компонентов должно хватить для отражения иранской баллистической атаки по Европе,

– отметили в Defense Express.

Однако почти все средства ПВО, которые способны противодействовать иранской баллистике – американские, поэтому практически вся противоракетная оборона Европы напрямую зависит от США.

