У випадку пуску іранської балістичної ракети з дальністю 4000 кілометрів, у зоні ризику абсолютна більшість європейських столиць. Про це повідомили в Defense Express.

Як світ дізнається про запуск балістики з Ірану?

У разі пуску балістичної ракети з Ірану ціль одразу зафіксують супутники США. Згодом ракету помітять на екранах радарів літаків AEW&C.



Радіус досяжності балістичних ракет Ірану / карта Defense Express

Коли ракета вже досягне висоти близько 20 кілометрів, її має побачити РЛС AN/TPY-2 на базі збройних сил США Kürecik (Кюреджик) у Туреччині.

Об'єднання даних із різних джерел в одну мережу дає змогу швидко й точно визначити загрозу, напрямок ракети та розподілити засоби її знищення,

– зазначили у виданні.

Чи зможуть Європа та США знешкодити іранські ракети?

Першу спробу перехоплення можуть здійснити есмінці, використовуючи протиракети SM-3, які знищують балістичні цілі поза атмосферою. Саме з цих кораблів уже збивали ракети, які летіли в бік Туреччини.



Пуск ракети SM-3 / Фото Getty Images

Але це не єдиний спосіб перехоплення. США мають два комплекси Aegis Ashore – у Румунії (Девеселу) та Польщі (Редзіково), які працюють так само як есмінці.

Враховуючи ефективність перехоплювачів SM-3, навіть одного з цих компонентів має вистачити для відбиття іранської балістичної атаки по Європі,

– зазначили в Defense Express.

Проте майже усі засоби ППО, які здатні протидіяти іранській балістиці – американські, тож практично уся протиракетна оборона Європи напряму залежить від США.

Що відомо про іранську зброю та яка загроза?