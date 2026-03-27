Варто зауважити, що кількість іранських ракет і установок серйозно зменшилась. Але, як зауважив 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, оцінюючи можливості противника, не треба опиратися лише на логічні висновки.

Чи може Іран атакувати Україну?

У протистоянні з ХАМАС Ізраїль помилився, коли зважав лише на логічні висновки, оцінював вигоду для протилежної сторони. Але найважливішим є можливості, а логічне рішення чи ні – це вже інше питання. Отже, варто усвідомлювати, що Іран має можливості дотягнутися до України ракетами.

Це вони показали, вдаривши по острову Дієго-Гарсія, що за 4000 кілометрів від Ірану. Дальності 2000 тисячі кілометрів цілком вистачить, якщо атакувати з північного заходу країни. Тоді можна дістати до Європи та України. Але це якщо говорити з погляду можливостей.

З погляду логіки, розкидатися ракетами не в інтересах Ірану. Все, що мають, вони намагаються використати по Ізраїлю. Але демонстративно б'ють по інших країнах, наприклад, по американських базах у Туреччині. Хоча турецька влада доволі дружньо ставиться до іранців,

– підкреслив військовий експерт.

Якщо Іран вважає, що треба демонстративно по комусь вдарити, то вони можуть це зробити. Це підтверджують удари по Оману, Лівану, Азербайджану. Але зрозуміло, що Україна точно "не перша в черзі" через своє бажання допомогти Саудівській Аравії та ОАЕ.

"Звісно, це дратує Іран, але у нього в пріоритеті може бути Греція, Болгарія та Румунія, звідки злітають американські літаки-заправники, де є бази країн НАТО. З огляду на це, саме ці країни більше допомогли США, ніж Україна", – пояснив Давид Шарп.

Зверніть увагу! Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко підтвердив, що Іран може запустити по Україні 1 – 2 ракети. Однак, позиції нашої держави у регіоні посилюються. Нам потрібно використати шанс, коли Ізраїль відійшов від Москви.

Також треба зважати на те, що навіть одна ракета стане справжнім шоком для Румунії, але цим точно не здивуєш Україну. її атакують щодня. Такими діями Іран лише утвердить статус терориста. До того ж всі пам'ятають, що Іран підтримує Росію і своїми "Шахедами" спричинив немало шкоди Україні.

