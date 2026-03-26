Нині відомо, що Іран має ракети з дальністю близько 4 тисяч кілометрів. Тож теоретично вони можуть долетіти до України. Спеціально для 24 Каналу експерти оцінили ймовірність удару Ірану по Україні та назвали реальні можливості Тегерана.

Чи може зараз Іран атакувати Україну?

Військовий експерт та колишній речник Генерального штабу Владислав Селезньов висловив сумніви щодо ракетних ударів по Україні, адже нині іранський режим має нагальніші проблеми.

"Попри те що іранські балістичні ракети здатні долати відстань до 4 тисяч кілометрів, їхній ресурс обмежений. Саме тому гучні заяви іранського військово-політичного керівництва варто розглядати радше як емоційні, а не такі, що мають реальне військове підґрунтя", – зазначив військовий експерт.

Він також підкреслив, що Україна не є пріоритетною ціллю для Ірану. Натомість країна зосереджена на протистоянні з Ізраїлем та США, де ймовірніше може застосовувати свій ракетний потенціал.

Імовірність ударів по Україні є вкрай низькою – практично нульовою. Точна інформація про реальний ракетний потенціал Ірану залишається обмеженою для широкого загалу,

– вважає Селезньов.

Водночас Іран активно використовує інформаційні технології та штучний інтелект для поширення пропаганди про нібито потужний ракетний арсенал. Проте, якби ці можливості були справді настільки значними, Іран уже застосовував би їх проти військових баз США, Ізраїлю або країн НАТО, які підтримують Україну.

Крім того, останніми тижнями спостерігається помітне зниження активності Ірану у використанні ракет і дронів. Це ще раз ставить під сумнів правдивість заяв іранської пропаганди. За словами Селезньова, Іран не має достатніх ресурсів для одночасного ведення бойових дій на кількох напрямках, зокрема й проти України.

Водночас він нагадав про події 2022 року, коли Іран став постачальником дронів "Шахед" для Росії. Ба більше, перші запуски здійснювалися за участі іранських фахівців, які виступали інструкторами для російських військових. Тож саме Україна має вагомі підстави для претензій до Ірану.

Зверніть увагу! Політтехнолог Олег Постернак сказав, що у такий спосіб Тегеран намагається сформувати враження всередині країни, що режим нібито міцний і має змогу погрожувати. Тому іранська влада обирає все нові жертви, щоб демонструвати силу.

Як Україна може використати на свою користь погрози Ірану?

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко вважає, що загроза залишається високою. Але треба мати на увазі, що постачання російського комплектовання в Іран відбувалася через Каспійське море.

Ізраїль завдав удар по суднах, які забезпечили цю діяльність. На цьому фоні покращилися відносини між Україною та Ізраїлем, між якими є предмет для взаємних інтересів та допомоги.

"Україна повинна використати цю ситуацію на свою користь", – зазначив Романенко.

За його словами, не виключено, що Іран може спробувати запустити одну – дві ракети по Україні.

До речі, народний депутат Федір Веніславський заявив, що Іран теоретично має можливість завдати ударів по території України. Водночас він наголосив, що рівень цієї загрози не слід переоцінювати.

Як Трамп заганяє Україну в ще більшу небезпеку?

Пентагон розглядає перенаправлення частини зброї для України на Близький Схід через виснаження запасів у війні проти Ірану. Ідеться, зокрема, про ракети-перехоплювачі до систем ППО, замовлені в межах програми PURL.

Остаточне рішення ще не ухвалене, але Міноборони США заявило, що забезпечать власні війська та союзників усім потрібним. Водночас посол України Ольга Стефанішина наголосила, що Київ інформує про свої потреби наших партнерів, зокрема і в ППО.

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький сказав, що гіпотетично війна на Близькому Сході може вплинути на постачання зброї для України.

Ми й так дуже мало маємо цих ракет, їх постійно доводиться десь вишукувати. Часто ППО не збиває ту чи іншу балістичну ракету, тому що просто немає чим збивати. Ситуація може загостритися,

– мовив Городницький.

Сполучені Штати мали б навчатися на досвіді України, але вони вважають себе занадто розумними для цього. Мовляв, якась Україна буде нас вчити, та США надають їм все.

І проблема навіть не в тому, що, наприклад, якщо припиниться вогонь на Близькому Сході, то все відразу налагодиться, – ні. Це може затягнутися на роки,

– зазначив політичний експерт.

За його словами, американці зрозуміли, що в них не вистачає ракет і їм треба надолужувати це. Відповідно, все виробництво почало працювати на закриття власних потреб. Крім того, не забуваймо про те, що Сполучені Штати готуються до стратегічного конфлікту з Китаєм.

Зараз усі бояться, що Україна просто залишиться ні з чим. Свою альтернативу український ВПК поки що не вигадав, а ліцензію на виробництво ракет до Patriot нам не дають.

Важливо! Президент України констатував, що операція проти Ірану відсуває Україну на другий план у пріоритетах США.

