Об этом сообщили в Bloomberg.
Почему США могут пересмотреть отношения с НАТО?
По мнению Рубио, партнерство должно быть взаимовыгодным.
Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения этой операции. Если НАТО защищает Европу в случае нападения, но в то же время не позволяет нам использовать базы, когда это нужно – это не очень хорошая договоренность,
– заявил госсекретарь.
Ранее с критикой союзников выступал и Дональд Трамп. Он назвал некоторых партнеров "трусами", а сам Альянс - "бумажным тигром". Одной из причин напряженности стало решение ряда стран не предоставлять доступ к своим военным базам для операций против Ирана.
Когда эта операция завершится, пролив будет открыт – так или иначе. Или Иран согласится соблюдать международное право, или международная коалиция обеспечит его открытие,
– подчеркнул госсекретарь.
Наибольшее недовольство у США вызвала позиция Испании, которая закрыла свое воздушное пространство для американских военных рейсов и ограничила использование баз. Премьер-министр страны Педро Санчес ранее критиковал действия Вашингтона и называл войну "незаконной".
Также под давлением оказался премьер Великобритании Кир Стармер, который сначала отказал в доступе к британским базам. Впоследствии Лондон разрешил их использование только для "ограниченных оборонительных действий".
Без Соединенных Штатов нет НАТО. Союз должен быть взаимовыгодным, а не односторонним,
– добавил Рубио.
В то же время Рубио подчеркнул, что роль США остается ключевой для Альянса.
Что ранее заявляли Штаты об отношениях с НАТО?
Дональд Трамп заявил, что может ограничить влияние отдельных стран в НАТО, если они не будут тратить 5% ВВП на оборону. Такие заявления прозвучали на фоне разочарования Вашингтона позицией союзников по ситуации вокруг Ормузского пролива.
НАТО может ждать "очень плохое" будущее, если союзники не помогут открыть Ормузский пролив, заявил Трамп. Он призвал европейские страны и партнеров присоединиться к военным усилиям против Ирана. Он отметил, что от их поддержки зависит дальнейшая роль Альянса.
Трамп заявил, что защита Европы от России "теоретически" не является обязанностью Соединенных Штатов, несмотря на присутствие американских войск в регионе для поддержки НАТО. Он назвал такую ситуацию нелогичной и несправедливой.