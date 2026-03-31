Об этом сообщили в Bloomberg.

Почему США могут пересмотреть отношения с НАТО?

По мнению Рубио, партнерство должно быть взаимовыгодным.

Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения этой операции. Если НАТО защищает Европу в случае нападения, но в то же время не позволяет нам использовать базы, когда это нужно – это не очень хорошая договоренность,

– заявил госсекретарь.

Ранее с критикой союзников выступал и Дональд Трамп. Он назвал некоторых партнеров "трусами", а сам Альянс - "бумажным тигром". Одной из причин напряженности стало решение ряда стран не предоставлять доступ к своим военным базам для операций против Ирана.

Когда эта операция завершится, пролив будет открыт – так или иначе. Или Иран согласится соблюдать международное право, или международная коалиция обеспечит его открытие,

– подчеркнул госсекретарь.

Наибольшее недовольство у США вызвала позиция Испании, которая закрыла свое воздушное пространство для американских военных рейсов и ограничила использование баз. Премьер-министр страны Педро Санчес ранее критиковал действия Вашингтона и называл войну "незаконной".

Также под давлением оказался премьер Великобритании Кир Стармер, который сначала отказал в доступе к британским базам. Впоследствии Лондон разрешил их использование только для "ограниченных оборонительных действий".

Без Соединенных Штатов нет НАТО. Союз должен быть взаимовыгодным, а не односторонним,

– добавил Рубио.

В то же время Рубио подчеркнул, что роль США остается ключевой для Альянса.

Что ранее заявляли Штаты об отношениях с НАТО?