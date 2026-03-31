Чому США можуть переглянути відносини з НАТО?
На думку Рубіо, партнерство має бути взаємовигідним.
Президенту та нашій країні доведеться переглянути все це після завершення цієї операції. Якщо НАТО захищає Європу у разі нападу, але водночас не дозволяє нам використовувати бази, коли це потрібно – це не дуже хороша домовленість,
– заявив держсекретар.
Раніше із критикою союзників виступав і Дональд Трамп. Він назвав деяких партнерів "боягузами", а сам Альянс — "паперовим тигром". Однією з причин напруження стало рішення низки країн не надавати доступ до своїх військових баз для операцій проти Ірану.
Коли ця операція завершиться, протока буде відкрита – так чи інакше. Або Іран погодиться дотримуватися міжнародного права, або міжнародна коаліція забезпечить її відкриття,
– наголосив держсекретар.
Найбільше невдоволення у США викликала позиція Іспанії, яка закрила свій повітряний простір для американських військових рейсів і обмежила використання баз. Прем'єр-міністр країни Педро Санчес раніше критикував дії Вашингтона та називав війну "незаконною".
Також під тиском опинився прем'єр Великої Британії Кір Стармер, який спочатку відмовив у доступі до британських баз. Згодом Лондон дозволив їх використання лише для "обмежених оборонних дій".
Без Сполучених Штатів немає НАТО. Союз має бути взаємовигідним, а не одностороннім,
– додав Рубіо.
Водночас Рубіо підкреслив, що роль США залишається ключовою для Альянсу.
Що раніше заявляли Штати про відносини з НАТО?
Дональд Трамп заявив, що може обмежити вплив окремих країн у НАТО, якщо вони не витрачатимуть 5% ВВП на оборону. Такі заяви пролунали на тлі розчарування Вашингтона позицією союзників щодо ситуації навколо Ормузької протоки.
НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть відкрити Ормузьку протоку, заявив Трамп. Він закликав європейські країни та партнерів долучитися до військових зусиль проти Ірану. Він наголосив, що від їхньої підтримки залежить подальша роль Альянсу.
Трамп заявив, що захист Європи від Росії "теоретично" не є обов'язком Сполучених Штатів, попри присутність американських військ у регіоні для підтримки НАТО. Він назвав таку ситуацію нелогічною та несправедливою.