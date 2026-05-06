Война в Украине разоблачила главную ошибку западных производителей вооружения, – СМИ

Война России против Украины заставляет западные страны пересматривать подходы к производству оружия. Один из ключевых выводов – важнее не идеальные системы, а те, которые можно быстро производить, масштабировать и использовать на поле боя.

Об этом говорится в материале Business Insider.

К теме Оптоволокно резко подорожало: как это уже влияет на производство дронов и есть ли угроза для Украины

Что вынесли из войны в Украине производители оружия на Западе?

Как отмечает издание, ориентация на создание максимально совершенных систем часто приводит к тому, что их производят медленно и в ограниченных объемах, что снижает их эффективность в масштабной войне.

Эту тенденцию признают и представители оборонных компаний. В частности, генеральный менеджер Robin Radar USA Кристиан Брост заявил, что "несовершенное решение сейчас иногда лучше, чем идеальное позже".

По его словам, опыт Украины демонстрирует, что иногда приходится работать с очень простыми средствами.

Есть много чего, чему мы (западные производители оружия – 24 Канал) можем научиться, ведь Украина находится в условиях, где иногда нужны изолента и резинки. Это также урок – использовать то, что работает, и то, что является дешевым,

– заявил Брост.

Генеральный менеджер Robin Radar USA подчеркнул, что даже если эффективность системы составляет около 80%, это лучше, чем ее полное отсутствие. В то же время он отметил, что высокотехнологичное вооружение, которое традиционно создают в США, не должно исчезнуть, но необходимо "реалистично оценивать ситуацию" и быстрее поставлять рабочие решения военным.

Отдельное внимание уделяется сфере противодействия дронам. Именно здесь союзники все активнее перенимают украинский подход, делая ставку на более дешевые и масштабируемые решения. В частности, речь идет об использовании дронов-перехватчиков вместо дорогих ракет противовоздушной обороны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также признал проблему чрезмерной ориентации на совершенство. По его словам, Альянс слишком медленно внедряет инновации, поскольку стремится достичь максимального качества.

"Лучшее – враг хорошего... но не обязательно должно быть идеально", – отметил он.

Рютте добавил, что НАТО должно учиться у Украины, которая готова использовать оборудование уровня "шести – семи из десяти", тогда как союзники настаивают на уровне "девять - десять".

Похожие оценки дают и другие представители отрасли. Генеральный директор латвийской компании Origin Robotics Агрис Кипурс отметил, что украинским военным не важно, насколько технологичной является система: "им нужно что-то, что просто работает". По его словам, для них не имеет значения, или это искусственный интеллект, алгоритмы компьютерного зрения или ручное управление – главное, чтобы система выполняла свою функцию.

Руководитель эстонской компании Milrem Robotics Кулдар Ваерси также подчеркнул важность простоты: "чем сложнее технология, тем больше проблем она может создать". По его словам, в войне ключевую роль играет надежность и возможность быстрого производства.

Какая стратегия у украинской оборонки сейчас?

Журналисты отметили, что украинская оборонная промышленность также подтверждает выводы, что иногда более массированное и менее совершенное является лучшим, за единичное, но идеальное. По словам представителей отрасли, в длительной войне ставка только на небольшое количество высокотехнологичного вооружения не является эффективной – вместо этого нужны большие объемы "достаточно хороших" систем.

Особенностью украинского подхода является быстрая адаптация: многие компании работают непосредственно вблизи фронта, оперативно совершенствуя свои разработки – иногда в течение часов или дней – на основе обратной связи от военных.

На этом фоне в Европе растет беспокойство относительно потенциального расширения российской агрессии. В связи с этим чиновники призывают НАТО пересмотреть подходы к закупкам и производству вооружений. В частности, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что одним из главных уроков войны является необходимость иметь большие запасы дешевого вооружения.

Директор по исследованиям и разработкам украинского производителя робототехнических систем DevDroid Олег Федоришин заявил в разговоре с журналистами, что в условиях интенсивной и длительной войны Запад может исчерпать свои запасы современных и дорогих бронемашин, что заставит перейти на такие системы, как наземные роботы.

Как партнеры могут поддерживать Украину в производстве оружия?