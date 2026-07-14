Украина получит обещанные истребители Rafale и лицензии на производство ракет и систем ПВО, – Зеленский

Президенты Украины и Франции прибыли в Париж на военный парад, в котором приняли участие украинские военные. В ходе встречи они договорились об усилении безопасности нашей страны.

Об этом рассказал Владимир Зеленский. Результатом переговоров стала совместная декларация глав государств, опубликованная на сайте президента Украины.

Что известно о передаче Rafale?

В документе говорится, что ВСУ являются первой гарантией безопасности для Украины и Европы. Оба государства будут уделять приоритетное внимание проектам, которые укрепят боевую авиацию, противовоздушную и противоракетную оборону нашей страны.

Украина заказала 16 самолетов Rafale из 100, запланированных к приобретению в ноябре 2025 года. Первые четыре истребителя будут переданы ВСУ после завершения обучения пилотов и механиков. Оно может начаться во Франции уже в 2026 году.

Помимо самолетов Франция обещает поставить:

вооружение класса "воздух – земля";

класса "воздух–воздух";

бомбы модульного вооружения "воздух–земля" (AASM);

лазерно-наводимые противодроновые ракеты;

ракеты MICA и METEOR.

Все эти виды вооружения будут доставлены к моменту развертывания самолетов.

Что в соглашениях сказано о других видах вооружения?

Кроме того, Франция разрешает лицензионное производство бомб AASM и ракет SCALP в Украине до конца 2026 года. Также Украина получит лицензии на производство ракет Aster 30 совместно с Италией.

Украина первой получит новые усовершенствованные франко-итальянские системы SAMP/T NG. Это эффективные противоракетные системы. Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 до октября этого года,

– рассказал Зеленский.

Также Париж поддержит разработку Киевом антибаллистических ракет-перехватчиков. В частности, речь идет о проекте совместной украинско-европейской антибаллистической системы FREYJA.

Что известно о визите Зеленского в Париж?

В понедельник, 13 июля, Украина представила партнерам свою антибаллистическую программу и впервые провела встречу на уровне лидеров, советников по вопросам национальной безопасности и оборонных компаний стран. Также Зеленский принял участие в заседании "Коалиции желающих".

Во вторник, 14 июля, украинские военные впервые приняли участие в параде по случаю Дня взятия Бастилии. Наши пилоты, проходящие обучение на французских самолетах Mirage, пролетели над городом в рамках воздушного парада. Зеленский назвал приглашение Макроном украинских защитников "знаком уважения и признания силы Украины, нашего народа и наших Вооруженных Сил".