Приоритетом этих переговоров является противоракетная оборона. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что будут обсуждать во Франции?

Во Франции Украина представит партнерам свою антибаллистическую программу и впервые проведет встречу на уровне лидеров, советников по вопросам национальной безопасности и оборонных компаний стран, которые могут конкретными действиями внести свой вклад в создание этой новой системы.

Также Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и примет участие в заседании "Коалиции желающих".

Будем работать над тем, чтобы придать новый импульс этому формату,

– сообщил президент.

Прибытие Зеленских во Францию: смотрите видео

У Елены Зеленской запланирована встреча с новым генеральным директором ЮНЕСКО. Они обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и расширение сотрудничества между Украиной и Организацией в рамках сферы мандата ЮНЕСКО.

"Поблагодарим Францию за историческую поддержку, и наши военные примут участие в параде, посвященном национальному празднику Франции – Дню взятия Бастилии", – также рассказал Зеленский.

Напомним, что Украина сейчас работает над созданием собственной противоракетной системы "Фрея". Она должна стать аналогом Patriot, но более дешевым и массовым.