Пріоритет цих переговорів – антибалістика. Про це повідомив Володимир Зеленський.

У Франції Україна представить партнерам свою антибалістичну програму і вперше проведе зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови цієї нової системи.

Також Зеленський зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном та візьме участь у засіданні Коаліції охочих.

Будемо працювати, щоб надати нової динаміки цьому формату,

– повідомив президент.