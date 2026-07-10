"Фрея" – це європейський проєкт під українським головуванням. Про це президент Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Балістика з коліс: у Зеленського розповіли, на що розраховує Путін ударами по Україні

Коли Україна отримає власну антибалістику?

Глава держави розповів, що найближчим часом у Франції відбудеться перша зустріч, на якій представлять проєкт.

Україна планує зібрати лідерів держав, оборонні компанії та партнерів, щоб заручитися їхньою підтримкою і спільно запустити виробництво системи.

Президент зазначив, що Україна здатна створити таку систему самостійно, але це зайняло б роки. Натомість завдяки міжнародній антибалістичній коаліції реалізувати проєкт можна значно швидше.

Якщо лідери, їх виробничі можливості, їх компанії підтримають "Фрея" – вона почне жити, ну найближчим часом,

– сказав політик.

За словами Зеленського, створення сучасної антибалістичної системи є одним із головних пріоритетів України. Він висловив сподівання, що "Фрея" допоможе краще захистити українське небо, а в майбутньому цією розробкою зможуть користуватися й європейські партнери, які підтримують Україну.

Нагадаємо, що Дональд Трамп дозволив Україні самостійно виробляти системи Patriot. Окрім того, найближчими днями Київ отримає від США новий пакет ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Також тривають домовленості з європейськими партнерами щодо нових поставок.

Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з японською компанією Mitsubishi, яка за американською ліцензією виробляє ракети для систем Patriot.