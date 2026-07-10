"Фрея" – це європейський проєкт під українським головуванням. Про це президент Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
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Коли Україна отримає власну антибалістику?
Глава держави розповів, що найближчим часом у Франції відбудеться перша зустріч, на якій представлять проєкт.
Україна планує зібрати лідерів держав, оборонні компанії та партнерів, щоб заручитися їхньою підтримкою і спільно запустити виробництво системи.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Президент зазначив, що Україна здатна створити таку систему самостійно, але це зайняло б роки. Натомість завдяки міжнародній антибалістичній коаліції реалізувати проєкт можна значно швидше.
Якщо лідери, їх виробничі можливості, їх компанії підтримають "Фрея" – вона почне жити, ну найближчим часом,
– сказав політик.
За словами Зеленського, створення сучасної антибалістичної системи є одним із головних пріоритетів України. Він висловив сподівання, що "Фрея" допоможе краще захистити українське небо, а в майбутньому цією розробкою зможуть користуватися й європейські партнери, які підтримують Україну.
Нагадаємо, що Дональд Трамп дозволив Україні самостійно виробляти системи Patriot. Окрім того, найближчими днями Київ отримає від США новий пакет ракет-перехоплювачів для систем Patriot.
Також тривають домовленості з європейськими партнерами щодо нових поставок.
Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з японською компанією Mitsubishi, яка за американською ліцензією виробляє ракети для систем Patriot.